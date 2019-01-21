Carrefour оптимизирует логистику с помощью аналитической платформы SAS Viya

SAS обеспечила аналитическую базу для оптимизации поставок в сети одного из крупнейших розничных ритейлеров мира – Carrefour Group. Французская компания преступила к реализации своего масштабного плана по преобразованию бизнеса и выбрала для этого платформу SAS Viya, которая задействует технологии искусственного интеллекта. Уже в течение 18 месяцев платформа работает в тестовом режиме и теперь, в рамках следующего этапа, будет полномасштабно внедрена в сети Carrefour.

Это внедрение SAS Viya стало первым случаем использования ИИ в секторе розничной торговли во Франции. С помощью новейших технологий Carrefour стремится создать уникальную торговую площадку для онлайн- и офлайн-торговли, где покупатели смогут находить необходимые товары в любое время и в любом месте. Чтобы решить эту масштабную задачу, требовалось оптимизировать цепочки поставок.

Эксперты Carrefour отдали предпочтение SAS Viya в силу ее надежности, безопасности и открытости. Они отмечают, что платформа позволяет обрабатывать большие объемы данных, что дает возможность быстро и точно разрабатывать узкоспециализированные алгоритмы для решения конкретных задач.

Аналитическая платформа SAS Viya обеспечит сбор и обработку данных, полученных из магазинов, интернет-магазинов и со складов, что в конечном итоге позволит выстроить многоканальную дистрибуцию и поможет оптимизировать складские запасы. Анализ данных повысит точность прогнозирования и поможет в создании заказов в адрес поставщиков. В свою очередь, это позволит снизить риски затоваривания и нехватки товарных запасов, а также снизит объемы списания просроченной продукции и, соответственно, отходов, в которые превращается товар с истекшим сроком годности.

«Внедрение SAS Viya позволит нам сделать большой шаг вперед в оптимизации наших цепочек поставок. Искусственный интеллект избавит сотрудников от трудоемких рутинных задач и позволит сосредоточиться на разработке стратегий дифференцированного прогнозирования. Мы надеемся, что благодаря SAS Viya мы сможем еще точнее выстраивать рабочие процессы и оправдывать ожидания наших клиентов», – сказал Франк Ноэль-Фонтана, директор по прогнозированию в Carrefour France.

«Мы уверены, что с помощью новой аналитической платформы Carrefour успешно достигнет поставленных целей. Оптимизация логистики и прогноз товарных запасов, которые и раньше были непростыми задачами, сейчас, в эпоху многоканальных продаж, усложнились в разы. Особенно, когда речь идет о крупных сетях с тысячами магазинов в разных регионах и огромным потоком данных. То, что к решению этой задачи можно привлечь технологии искусственного интеллекта SAS Viya, конечно, открывает новые возможности для управления операциями, ресурсами и, что еще важнее, отношениями с покупателями», – отметил Дмитрий Ларин, руководитель направления Ритейл, SAS Россия/СНГ.

Партнером SAS по внедрению платформы в сети Carrefour выступает компания Capgemini.