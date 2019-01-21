BIT и Ntechlab составили портрет российского шоплифтера при помощи алгоритма Findface

BIT, разработчик решений для защиты от шоплифтеров с использованием распознавания лиц, сообщает, что разработанная ею ИАС «Стоп шоплифтер» выявила в 2018 г. около шестидесяти пяти тысяч лиц, выносивших неоплаченный товар из магазинов в ряде крупных городов России. Обезличенные статистические данные, полученные системой благодаря использованию алгоритма Findface компании Ntechlab, позволили BIT составить портрет типичного российского шоплифтера.

Решение BIT ИАС «Стоп шоплифтер» внедрено в магазинах 14 ритейл-сетей в крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань, Самару, Нижний Новгород, Волгоград, Челябинск. Частью решения является алгоритм Ntechlab, позволяющий распознать лицо потенциального нарушителя, а также определить его пол и возраст.

Всего за 2018 г. система выявила 64 743 гражданина, совершившего мелкую кражу. Чаще всего это мужчины (их около 78% от всех выявленных) в возрасте от 18 до 35 лет (на эту возрастную группу пришлось около 60% лиц). Объединение данных видеоаналитики с данными открытой статистики МВД за январь-ноябрь 2018 г. дало BIT основания дополнить портрет шоплифтера: чаще всего он не имеет постоянного источника дохода, ранее уже совершал противоправные действия, а также с вероятностью более 30% находится в состоянии опьянения. Средняя сумма кражи составила 1 тыс. руб.

«Мы внедряем распознавание лиц в камеры магазинов из крупных ритейл-сетей уже более двух лет. В основном они применяются для профилактики мелких краж. Решение "Стоп шоплифтер" помогает организациям из сферы ритейла заметно сокращать упущенную выгоду – по оценкам аналитиков, убытки от действий шоплифтеров могут составлять 2-3% от оборота магазина», – отметили в компании BIT.

Не обошлось и без курьезных ситуаций. Так, в одном из магазинов сети в базу лиц ИАС «Стоп шоплифтер» добавили всех сотрудников для ведения учета их рабочего времени. В результате выяснилось, что более 10 сотрудников регулярно совершали кражи, причем как у конкурентов, так и в магазинах своей сети.

Внедрение биометрических технологий в различных сферах – нарастающий тренд в России. По оценкам аналитиков, российский рынок биометрических технологий за последние четыре года демонстрировал активный рост на уровне 35,74% CAGR. Согласно прогнозам J’son & Partners Consulting, к концу 2022 г. рынок вырастет в два с половиной раза по сравнению с 2018. Прогнозируемые ежегодные темпы роста биометрических технологий в России в ближайшие четыре года в 1,6 раз превысят общемировой показатель и составят 25,62%.

«Решения Ntechlab на основе нашего алгоритма Findface уже используются в крупных городах России и за рубежом в сфере общественной безопасности. Например, в 2018 г. наши решения помогали обеспечить безопасность стадионов и фан-зон в Москве в рамках проведения Чемпионата мира по футболу. Успешное применение технологий Findface в борьбе с шоплифтерами – хороший пример того, как распознавание лиц может использоваться коммерческими структурами», – сказал генеральный директор Ntechlab Михаил Иванов.