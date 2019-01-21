«А+С транспроект» поможет моделировать транспортные потоки в Пермском крае

«А+С транспроект», центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила в Государственное краевое учреждение «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД Пермского края) программные комплексы PTV Vissim и PTV Visum. Технологии будут использованы для моделирования транспортных потоков и оптимизации сигнальных планов светофорных объектов.

«Благодаря программным продуктам PTV мы сможем решать транспортные проблемы края, совершенствовать транспортную инфраструктуру и повышать уровень транспортного обслуживания населения. В частности, благодаря программным комплексам возобновится работа с транспортной моделью Пермского края для краткосрочного и стратегического транспортного планирования региона», — отметил Михаил Бобров, заместитель директора ГКУ «ЦБДД Пермского края».

Транспортные модели, созданные при помощи программы PTV Visum, помогают рассчитать прогноз пассажирских, автомобильных, грузовых потоков и оценить эффект от реализации предлагаемых решений: строительства развязок, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

PTV Vissim реализует принципы имитационного моделирования на микроуровне, непрерывно моделируя в режиме имитации движение каждого автомобиля в пределах дорожной сети с учетом заданных поведенческих моделей. Благодаря решению можно моделировать сети с различными типами узлов и оценивать влияние разнообразных форм перекрестков на пропускную способность дорог, проводить анализ пропускной способности и транспортного регулирования на сложных остановках с учетом движения трамваев и автобусов.

«Транспортное моделирование стало полноценным инструментом градостроителя и востребовано как проектировщиками, так и региональными администрациями. Благодаря последовательному транспортному моделированию решается важная стратегическая задача улучшения транспортной ситуации в российских регионах. Современный подход к моделированию транспортных потоков и светофорному регулированию поможет постепенно строить в Пермском крае интеллектуальную транспортную систему. Мы не впервые работаем в этом регионе — первая поставка программного обеспечения была в 2008 г., тогда же мы разработали транспортную модель Пермского края», — отметил Кристиан Беттгер, директор по развитию «А+С транспроект».