«РЕД ОС» сертифицирована ФСТЭК России

«Ред Софт» объявила о том, что российская операционная система «РЕД ОС» получила сертификат соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, а также внесена в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации (№ РОСС RU.0001.01БИ00). Номер сертификата 4060. Срок действия сертификата до 12.01.2024.

«РЕД ОС» — многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Сертификат ФСТЭК России подтверждает, что «РЕД ОС» соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденному приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119, что допускает применение продукта в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.