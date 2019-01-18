МТС увеличила выручку на облачном рынке в три раза по итогам 2018 года

МТС увеличила выручку от облачных услуг более чем в три раза за 2018 год, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос за аналогичный период в семь раз.

Российские компании в 2018 году наиболее активно использовали IaaS-решения, доля которых превышает 80% в общем объеме контрактов #CloudМТS. Компании переносили в облако как поддерживающие, так и критически важные функции: клиентские онлайн-порталы, CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных.

«В 2018 году мы расширили возможности облачной платформы #CloudМТS, запустили новые услуги для бизнеса: почтовые облачные сервисы, сервис для хранения и обмена корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными, — отметил директор облачного провайдера #CloudМТS Олег Мотовилов. — Вложения в развитие облаков, c учетом M&A-сделок, связанных с покупками дата-центра «Авантаж» и облачного провайдера «ИТ-Град», за последний год превысили 12,4 млрд рублей. Мы обеспечили существенный прирост вычислительных мощностей и расширили технологическую базу для предоставления корпоративным клиентам новых выгодных сервисов».

Наибольшей популярностью облачные сервисы пользуются у ритейла, на долю которого в 2018 году пришлось около 23% реализованных провайдером #CloudМТS проектов. Розничные сети переносят в облака интернет-магазины, клиентские онлайн порталы, базы данных и внутренние учетные системы.

На втором месте сфера финансов, которая занимает около 20% в портфеле проектов провайдера. Бизнес этого сектора переносит в облака тестовые среды для разработки новых сервисов, сайты и CRM-системы.

Замыкают тройку компании производственной отрасли, доля которых в общем объеме проектов #CloudМТS составляет порядка 18%. Промышленные предприятия используют облака для ERP-систем, внутренних корпоративных ресурсов, таких как hr-порталы, базы данных и почтовые сервисы, а также пользуются программным обеспечением по подписке.