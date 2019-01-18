Генеральным директором «Сибур ИТ» назначен Владимир Савкин

«Сибур ИТ» объявила о назначении Владимира Савкина на должность генерального директора.

Владимир Савкин начал работу в «Сибуре» в начале 2018 г. на должности директора функции информационные технологии и бизнес информация, сейчас он будет совмещать две должности. Владимир Савкин участвовал в реализации проекта по переводу процесса обходов и ремонтов на мобильную платформу, фундаментом которой служит SAP.

Владимир Савкин родился в 1977 г. в Брянске. Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико-математических наук. Карьерный путь Владимира Савкина начался в одном из университетов Нидерландов, где он занимался научными исследованиями. После этого он работал в различных системных интеграторах, где отвечал за внедрение, развитие и поддержку ERP-систем. Занимал лидирующие позиции в крупных телеком компаниях «Вымпелком» и «Мегафон».

«Я рад присоединиться к команде «Сибур ИТ». Сейчас перед компанией стоит вызов в реализации программы по цифровой трансформации "Сибура" и это требует нашего сильного погружения в процесс внедрения новых инициатив. Уверен, что с нашими компетенциями и вовлеченностью мы вместе добьемся поставленных целей», – отметил Владимир Савкин.