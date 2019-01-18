«Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay

ГК «Дикси» завершила подключение магазинов «Виктория» к платежной системе Alipay. Вслед за торговой сетью «Дикси», «Виктория» представит дополнительный сервис, который ориентирован на китайских туристов и экспатов. Технологическим партнером и эквайером проекта выступила ГК «Моби. деньги».

В конце 2018 г. на карте мобильного приложения Alipay появились все магазины «Виктория», «Виктория-квартал» и сети эконом-класса «Дешево». Теперь пользователи Alipay, большинство из которых – постоянно проживающие в России граждане Китая и китайские туристы и экспаты, смогут оперативно узнавать о товарах и акциях «Виктории» на своем родном языке и оплачивать покупки привычным способом. Возможность оплачивать покупки с помощью Alipay реализована в магазинах торговой сети, расположенных как в Москве и Московской области, так и в Калининграде (город входит в десятку наиболее посещаемых китайскими туристами) и Калининградской области.

Ранее компания уже подключила к платежной системе магазины «Дикси», и успешный опыт позволил масштабировать проект.

Директор по маркетингу торговой сети «Виктория» ГК «Дикси» Вадим Макаренко сказал: «За прошедший год популярность использования платежной системы Alipay в России значительно возросла. И, подключая к системе магазины "Виктория", мы рассчитываем на повышение лояльности покупателей за счет предложения нового сервиса, привлечение дополнительного трафика и рост еще ряда бизнес-показателей. На это позволяют надеяться результаты аналогичного запуска в сети "Дикси". Мы рады, что ассортимент "Виктории" станет доступен еще большему числу покупателей, для которых мы планомерно расширяем спектр возможностей оплаты и других сервисов».

Директор платежных сервисов в ритейле «Моби.деньги» Екатерина Бабкина отметила: «Сеть супермаркетов "Виктория" стала первым ритейлером в Калининградской области, принимающим Alipay, расширив спектр приема платежной системы в России от Калининграда до Дальнего Востока. Успешный запуск магазинов "Дикси" подтвердил, что интерес пользователей Alipay к продовольственным магазинам высок, а использование привычного способа оплаты повышает общий трафик покупателей в сети и средний чек покупки».

Сеть магазинов «Дикси» за 10 месяцев с момента запуска проекта (первые подключения начались в феврале 2018 г) зафиксировала десятки тысяч транзакций через Alipay. Средний чек при этом способе оплаты в среднем на 5% выше чеков других платежных систем. Чаще других товаров пользователи Alipay покупают российские сладости и выпечку, наибольшим спросом среди которых пользуются кукурузные палочки, печенье, зефир.