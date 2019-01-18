«Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса

«Атол» представил онлайн-кассу Sigma, созданную специально для малого бизнеса в сфере общественного питания, услуг и торговли. Легкий выбор нужных функций: три типа бизнеса, три устройства и три тарифных плана. В продаже — с января 2019 г.

«Атол», российский производитель контрольно-кассовой техники с 17-летней историей, выпустил Sigma – новое поколение касс для малого бизнеса. Это онлайн-касса с личным кабинетом в облаке. Она сама ведет товароучет и базу клиентов, фиксирует доходы и расходы, контролирует сотрудников и оценивает эффективность акций и скидок.

«Создавая новый продукт, я думаю о том, как он сделает жизнь предпринимателя лучше. И я горжусь Sigma – продуктом, который меняет представление о кассовой технике для малого бизнеса», – сказал Алексей Макаров, основатель компании «Атол».

«Атол» Sigma — это решение «три в одном»: стильный смарт-терминал с простой программой для трех типов бизнеса; встроенный фискальный накопитель и контракт ОФД, которые решают все вопросы, связанные с ФЗ-54; личный кабинет «Sigma облако», в котором отображаются ключевые показатели бизнеса. Он позволяет управлять бизнес-процессами удаленно и принимать решения на основании аналитики, а не интуитивно.

Команда «Атол» Sigma провела десятки интервью с предпринимателями, чтобы создать онлайн-кассу, которая действительно поможет им в ведении бизнеса.

«Я знаю по собственному опыту, быть предпринимателем – это каждый день задавать себе одни и те же вопросы: куда уходят деньги, сколько заморожено в складе, сколько ты заработаешь завтра, кто из твоих сотрудников работает лучше и как сделать так, чтобы клиенты возвращались, – отметил Александр Нинбург, серийный предприниматель и сооснователь "Атол" Sigma. – Созданный нами смарт-терминал дает ответы на эти вопросы, берет на себя рутину и освобождает время для интересных стратегических задач».

В личном кабинете «Sigma облако» предпринимателю доступны четыре группы данных: финансы, товары, сотрудники и клиенты. Владелец бизнеса может проверить их в любой момент и сравнить показатели за разные периоды.

Например, Sigma позволяет в любой момент узнать точную выручку и сумму среднего чека, помогает вести товароучет, показывает, какие товары пользуются наибольшей популярностью и приносят больше прибыли. Информация о товаре вводится в ручном режиме или с помощью сканера штрих-кодов. Все данные можно выгрузить в программы бухгалтерской отчетности и управленческого учета. Sigma позволяет создать базу клиентов, проводить акции и программы поощрения клиентов, запустить собственную программу лояльности, оценить эффективность скидок и специальных предложений.

Sigma легко использовать даже тем, кто до этого момента никогда в жизни не работал с кассой. Начать пользоваться терминалом можно уже через 10 минут после распаковки. Настройка занимает не более 40 секунд, которые требуются на регистрацию нового пользователя и создание личного кабинета в облаке.

На выбор предпринимателя предлагается три модели смарт-терминала: Sigma 7, Sigma 8 и Sigma 10. Они различаются дизайном, размером экрана и возможностью автономной работы. Sigma 7 c вертикальным 7-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 5 часов автономной работы подходит для небольших торговых точек. Sigma 8 с горизонтальным экраном с диагональю 8 дюймов удобно использовать в салонах красоты и мастерских. Самый большой терминал – Sigma 10 – с 10-дюймовым дисплеем, наклон которого можно регулировать, впишется в интерьер бара или кафе.

Предприниматель сможет выбрать одно из трех решений: «Sigma еда», «Sigma услуги» или «Sigma торговля». Каждое из приложений создано с учетом специфики бизнеса. Например, «Sigma еда» позволяет создавать технологические карты, вести учет посетителей по столикам, умеет разделять счет и работает с цехами. «Sigma услуги» содержит удобное средство для учета оказанных услуг и проданных товаров, времени работы персонала и записи клиентов. «Sigma торговля» упрощает задачи товарного учета и инвентаризации. Приложения могут быть установлены на любой смарт-терминал серии Sigma.

Для каждой программы предусмотрено три тарифных плана, которые различаются набором доступных функций и стоимостью: «Старт» (2,9 тыс. руб. в год), «Развитие» (5,9 тыс. руб.) и «Бизнес» (11,9 тыс. руб.). Поменять тариф можно в любой момент. Всем пользователям Sigma начальный тариф «Старт» на первый год предоставляется бесплатно.

Предприниматель приобретает устройство за полную стоимость и в соответствии с законом 349-ФЗ получает право на налоговый вычет на сумму, которую он потратил на приобретение контрольно-кассовой техники. В настоящий момент максимальная сумма налогового вычета составляет 18 тыс. руб. Таким образом, стоимость Sigma значительно сокращается: Sigma 7: с 17,9 тыс. до 0 руб.; Sigma 8: с 19,9 тыс. до 1,9 тыс. руб.; Sigma 10: с 25,9 тыс. до 7,9 тыс. руб.

Приобрести Sigma можно у партнеров «Атол».

Смарт-терминалы Sigma 7 и Sigma 10 уже поступили в продажу, они доступны для заказа. Старт продаж Sigma 8 ориентировочно состоится в феврале 2019 г., об этом будет сообщено отдельно.