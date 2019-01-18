«Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию

«Абсолют Банк» провел первую коммерческую сделку по выпуску цифровой банковской гарантии на базе блокчейн-платформы «Мастерчейн». Гарантия выдана «ИТАН» на поставку продуктов питания в адрес Федерального Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства». Проект «Абсолют Банк» реализует в рамках Ассоциации «ФинТех» совместно Банком России и ключевыми игроками финансового рынка.

«Абсолют Банк» – один из лидеров рынка банковских гарантий онлайн на рынке госзакупок, реализовал проект по переходу на безбумажный формат взаимодействия клиентов с банком. Информация о выданных гарантиях будет храниться в распределенном реестре «Мастерчейн», что позволит всем участникам сделки проводить операции полностью в цифровом формате.

Использование технологии блокчейн позволяет бенефициару получать в режиме онлайн информацию по выпуску банковской гарантии, исключает возможность фальсификации документа, упрощает и ускоряет взаимодействие между участниками рынка госзакупок. При этом в технологии учтены требования к конфиденциальности информации.

«Предоставление технологичного сервиса по оформлению банковских онлайн-гарантий является одним из приоритетных проектов банка. Поэтому мы сразу же вошли в число участников проекта, реализованного на базе Ассоциации ФинТех, по выпуску цифровых гарантий. Данная технология в нашем банке уже запущена в промышленную эксплуатацию, и мы планируем, что до 20% выданных в 2019 году онлайн-гарантий будут цифровыми», - отметила председатель правления «Абсолют Банка» Татьяна Ушкова.

«В конце декабря 2018 года мы презентовали проект «Цифровые банковские гарантии» на платформе Мастерчейн, уникальность которого заключается в создании доверенной среды для хранения реестра гарантий. Убеждена, что применение технологии блокчейн приведет к росту использования гарантийных банковских инструментов в корпоративном бизнесе. Абсолют Банк - один из лидеров рынка выпуска онлайн-гарантий, и его активное участие в проекте будет способствовать популяризации цифрового продукта в бизнес-среде», - сказаа управляющий директор Ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.

«Абсолют Банк» предлагает одно из самых быстрых и удобных решений по оформлению банковских онлайн-гарантий по госконтрактам в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. Средний срок рассмотрения заявки составляет менее 1 часа, срок получения гарантии в среднем составляет 1 рабочий день. Гарантия предоставляется без залога, депозита, поручительства и обязательного открытия расчетного счета.

По итогам 2018 года «Абсолют Банк» входит в Топ3 в сегменте банковских гарантий до 50 млн рублей и является лидером в сегменте до 10 млн рублей по 44-ФЗ. За 2018 год Абсолют Банк выпустил более 113 тыс. онлайн-гарантий на сумму около 50 млрд рублей в рамках государственных контрактов.