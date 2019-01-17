«Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX

LC Europe, входящая в «Консист бизнес групп», завершила пилотный проект создания единой учетной системы на базе Microsoft Dynamics AX в офисах «Лаборатории Касперского» во Франции и Италии. Проект стал основой для дальнейшего тиражирования системы в остальных регионах присутствия мирового лидера информационной безопасности.

Проект внедрения Microsoft Dynamics AX в офисах «Лаборатории Касперского» во Франции и Италии является частью глобальной программы по созданию единой централизованной учетной системы в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Программа предусматривает перевод учетных процессов зарубежных офисов в Microsoft Dynamics AX и отказ от разрозненных локальных учетных систем в каждой из стран деятельности компании.

Новая система должна была охватить направления бухгалтерского, налогового и управленческого учетов. Требовалась единая точка входа для доступа к финансовой информации — не только для сотрудников штаб-квартиры в Москве, но и для финансовых контролеров во всех регионах мира.

Исполнителем проекта была выбрана «Консист бизнес групп», оказывающая услуги внедрения и поддержки информационных систем управления на российском и зарубежном рынке. Для запуска программы и пилотного внедрения были выбраны офисы «Лаборатории Касперского» во Франции и Италии. Проект выполнялся в две очереди, каждая из которых включала несколько этапов, от дизайна системы до ввода в опытную эксплуатацию.

В рамках проекта реализован управленческий план счетов и единый набор управленческих аналитик, охватывающий широкий спектр бизнес-функций: расчеты с поставщиками и интеграцию с корпоративной системой управления закупками, расчеты с клиентами и интеграцию с корпоративной системой управления продажами, основные средства, главную книгу и другие разделы учета. Важно, что при внедрении были учтены локальные особенности бухгалтерского и налогового законодательств.

Георгий Масберг, заместитель генерального директора «Консист бизнес групп», сказал: «Успешная реализация пилотного проекта дала толчок для внедрения системы в других европейских офисах, в Германии и Великобритании, и создания корпоративного шаблона для ее дальнейшего тиражирования в подразделениях "Лаборатории Касперского" по всему миру. Полный переход от разрозненных унаследованных локальных учетных систем к единой системе на основе современного решения Microsoft Dynamics AX позволит аккумулировать финансовую и учетную информацию по всем зарубежным офисам компании».

Дмитрий Самойлов, старший ИТ бизнес-партнер «Лаборатории Касперского», отметил: «Решение Microsoft Dynamics AX было выбрано как инструмент для стандартизации и централизации финансовых процессов, в первую очередь бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Результаты пилотного проекта, успешно реализованного совместно с "Консист бизнес групп", подтвердили правильность выбранного направления».