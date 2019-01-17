ИИ «Лаборатории Умного Вождения» предупредит о риске возникновения ДТП

«Лаборатория Умного Вождения» разработала первую в России систему распознавания и раннего информирования об авариях на основе искусственного интеллекта – Crash AI.

Имея доступ к большому массиву данных о характере использования более чем 10 000 автомобилей, оборудованных Connected Car системой «Элемент», «Лаборатория Умного Вождения» проанализировала дорожные происшествия клиентов и значительно улучшила собственный уникальный алгоритм распознавания аварий.

Сигнал об аварии транслируется в оперативно-дежурную службу «Лаборатории» только при попадании автомобиля в реальное дорожное происшествие, диспетчер также может видеть дополнительную информацию о характере аварии и степени её тяжести, и в случае необходимости оперативно вызвать на место ДТП службы экстренной помощи.

«Мы заботимся о безопасности наших клиентов, поэтому разработали систему Crash AI, которая позволит быстро реагировать на ДТП, а также поможет снизить количество аварий на дорогах. В дальнейшем мы планируем развивать технологию с помощью добавления в систему машинного обучения различных факторов: погода, геолокация, участки с повышенным количеством аварий. С помощью данных, которые мы собираем и анализируем, можно будет предсказывать и определять степень риска возникновения аварии и уведомлять клиентов во избежание происшествий на дороге», - отметил директор по маркетингу компании «Лаборатория Умного Вождения» Никита Касьяненко.

Специальная разработка компании является уникальной на российском рынке, она автоматически входит во все тарифы Connected Car системы «Элемент». Все владельцы устройств «Элемент» были подключены к Crash AI в рамках очередного обновления системы «по воздуху».

Полученные устройством данные также могут учитываться страховыми компаниями, которые являются партнёрами «Лаборатории Умного Вождения», при оформлении ДТП. Это позволит воссоздать картину происшествия и объективно оценить ущерб, полученный вследствие аварии. В прошедшем году компания «Лаборатория Умного Вождения» была аккредитована Российским Союзом Автостраховщиков, что даёт возможность владельцам умных систем «Элемент» оформлять ДТП без участия сотрудников полиции с помощью данных, полученных устройством.