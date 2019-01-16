«Швабе» готовит крупную партию приборов для мониторинга плода

Холдинг «Швабе» планирует в 2019 году запустить продажи около 100 фетальных мониторов собственного производства. Выпуск нового оборудования осуществляется в кооперации с южнокорейской компанией.

Первые образцы фетальных мониторов FC 1400 были выпущены на Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова (УОМЗ) Холдинга «Швабе» в 2018 году.

Оборудование для мониторинга плода производится на екатеринбургском заводе совместно с компанией Bionet из Южной Кореи. Соглашение о сотрудничестве было подписано на 8-й Международной промышленной выставке «Иннопром».

Партия опытных образцов уже прошла апробацию на базе Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества. По итогам испытаний организация решила приобрести данное изделие. Интерес к разработке проявили и другие лечебные учреждения РФ, в том числе ЛПУ Свердловской, Ростовской и Московской областей.

«Ежегодная емкость рынка фетальных мониторов в России ‒ порядка 1,5 тыс. изделий. Проблема в том, что 85% поставок составляет зарубежное оборудование. Выпуск FC 1400 на производственных мощностях УОМЗ ‒ уверенный шаг к тому, чтобы эту ситуацию изменить. Это первый фетальный монитор в продуктовой линейке “Швабе”. Он обладает целым рядом технических достоинств, таких как автоматическое обнаружение движения плода, система удаленного мониторинга сразу на несколько пациентов и автоматическое определение состояния плода по различным критериям. При этом наш продукт дешевле аналогов, представленных на отечественном и европейском рынке», ‒ отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Фетальный монитор контролирует ключевые параметры матери и плода в течение беременности и в первом периоде родов. Прибор отображает частоту сердечных сокращений (ЧСС) плода, сократительную активность матки матери и движения плода на жидкокристаллическом экране в виде цифровых значений. Полученная информация сохраняется в памяти устройства. FC 1400 также оснащен цветным экраном с сенсорным управлением и функцией тревоги при отклонении ЧСС.

По статистике, применение подобного оборудования в российской акушерской практике снизило показатели заболеваемости и смертности в перинатальный период в 2,5–3 раза.