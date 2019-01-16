Samsung расширила программу Trade-in на Galaxy Watch

Samsung Electronics объявила о расширении программы Trade-in на категорию носимых устройств. С 15 января в рамках пилотного периода покупателям флагманских Samsung Galaxy Watch предоставляется скидка до 5 тысяч рублей в обмен на бывшие в употреблении традиционные наручные часы.

До 3 февраля 2019 г. в салонах Samsung и магазинах-партнеров программы на всей территории России можно приобрести в Trade-in модели Samsung Galaxy Watch 46 мм в цвете Серебристая сталь со скидкой 5 тыс. руб., а Samsung Galaxy Watch 42 мм (Розовое золото и Глубокий чёрный) – со скидкой 3 тыс. руб.

В Trade-in принимаются традиционные наручные часы пользователя (механические, кварцевые или электронные), имеющие классический дизайн, независимо от рабочего состояния и комплектации. В программе не участвуют игрушечные и детские модели устройств, а также часы с игровыми элементами в дизайне.

«Trade-In от Samsung мы запустили в марте 2018 года для флагманских смартфонов. Программа быстро доказала свою эффективность: с момента ее запуска количество покупаемых смартфонов по такой схеме увеличилось в разы. Сейчас треть всех устройств покупается со скидкой в обмен на бывшие в употреблении девайсы. Росту популярности программы способствовало расширение линейки моделей, участвующих в программе (принимаемых и покупаемых), возможность сдачи устройств с разбитым экраном, запуск online-trade-in. Мы считаем, что включение в программу совершенно новой категории устройств станет для множества пользователей стимулом сделать еще один шаг к инновациям и перейти от наручных часов к современным носимым устройствам Galaxy Watch», - отметил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

В 2019 году рост рынка носимых устройств составит в среднем 26% . А по оценке аналитической компании IDC, к 2022 году будет продаваться 94,3 миллиона «умных часов» в год, что составит половину продаж всех носимых устройств . Восходящий тренд обусловлен проникновением смартфонов, ростом популярности беспроводных устройств, а также преимуществами, которые получает пользователь от экосистемных решений (бесконтактная оплата, синхронизация со смартфоном, удаленное управление и др). Samsung Galaxy Watch были представлены в августе 2018 года.

За первые 12 дней с момента анонса предзаказы на Galaxy Watch превысили запланированные продажи на 156%. Наибольшей популярностью у россиян в момент старта продаж пользовались модели Серебристая сталь 46 мм, которую выбрали 75% пользователей, и Розовое золото 42 мм с 18%.

