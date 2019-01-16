R-Style Softlab усовершенствовала учет операций с ценными бумагами в Тэмбр-банке

R-Style Softlab и Тэмбр-банк объявили о завершении проекта по автоматизации работы с ценными бумагами на основе программного комплекса RS-Securities V.6. Обновление программного обеспечения выполнено с целью активировать работу банка на финансовых рынках и за счет этого привлечь новых клиентов.

Проект охватывал ведение бухгалтерского, внутреннего и депозитарного учета ценных бумаг и учтенных векселей. В основе решения – приложения «Бэк-офис операций с ценными бумагами», «Депозитарий» и «Учтенные векселя» программного комплекса RS-Securities V.6.

Внедрение выполнено в коробочном режиме, позволяющем заказчику получить полнофункциональное решение в сжатые сроки. Была произведена настройка системы под индивидуальные требования заказчика, сотрудники банка прошли обучение работе с новым ПО.

«Это не первый опыт нашего сотрудничества с Тэмбр-банком, с 2010 г. банк использует для автоматизации основной деятельности АБС RS-Bank V.6, – отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. – С внедрением промышленного решения для учета операций с ценными бумагами банк сможет не только оптимизировать работу сотрудников, но и улучшить результативность на финансовых рынках».