NEC выпустила серию новых видеостен

NEC Display Solutions объявила о выпуске новой линейки видеостен.

Организациям необходимы дисплеи, сочетающие в себе качество визуализации и возможность создания больших поверхностей. Такие возможности необходимы в разных сценариях использования – от цифровой рекламы до транспортных узлов, от розничной торговли до диспетчерских и центров управления промышленных предприятий.

Новая серия дисплеев NEC UN была разработана как раз для решения подобных задач. Видеостены можно создавать с помощью 10 новых моделей. Это позволяет организациям найти решение, соответствующее их конкретным задачам.

Каждая видеостена обладает отличными визуальными характеристиками и мощными возможностями калибровки благодаря встроенному механизму SpectraView. Он позволяет пользователям точно настраивать качество изображения, в соответствии с индивидуальными требованиями, и обеспечивает однородную цветопередачу для каждого дисплея и всей видеостены в целом, а также ускоряет и упрощает ее инсталляцию. В результате системные интеграторы получают выгоду от снижения затрат и ускорения установки, настройки решения.

Благодаря яркости до 700 кд/м2 и усовершенствованному антибликовому фильтру, который устраняет отражение, серия UN обеспечивает хорошую читаемость картинки, даже при ярком освещении, а минимальная неактивная область экрана устраняет искажения между отдельными панелями.

Каждая модель специально разработана для удовлетворения целого ряда пользовательских приоритетов – от низких затрат во время эксплуатации для долгосрочной поддержки критически важных приложений до максимальной яркости и наилучшей цветопередачи для использования в рекламе и сфере развлечений.

«Организации, представляющие широкий спектр отраслей, понимают эффективность видеостен. Они позволяют создавать потрясающие, захватывающие визуальные эффекты с настоящим вау-фактором, – сказал Мартин Лино (Martin Lienau), менеджер по широкоформатным дисплеям NEC Display Solutions Europe. – Серия NEC UN дает возможность построить идеальную видеостену для любых потребностей – от цифровой рекламы с видео о продукции в высоком разрешении до информационных экранов для пассажиров или посетителей и до промышленных приложений, таких как центры управления или диспетчерские. Независимо от отрасли, компаниям нужны дисплеи, которые просты в управлении, доступны по цене и готовы к поддержке будущих медиаформатов».

«Новая серия видеостен NEC предусматривает интеллектуальную интеграцию медиа из различных медиаисточников через один из наших встраиваемых ПК OPS Slot-in PC, вычислительные модули Raspberry Pi или сигнальные интерфейсы для подачи контента и вычислений. Выпуск продуктов серии UN означает для компаний в широком спектре отраслей светлое и яркое будущее. Они смогут многие годы вовлекать свою аудиторию с помощью самого интересного видеоконтента», – сказал Мартин Лино.

Первые две модели в новой линейке видеостен серии UN – UN462A и UN462VA – поступят в продажу в начале февраля 2019 г. Вскоре они будут публично представлены вместе с двумя другими дисплеями - UN492S и UN552S.