«Инфотекс» объявила о внесении ряда своих продуктов в Реестр российского ПО

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных пополнился рядом средств защиты информации, разработанных компанией «Инфотекс».

В него включены следующие продукты компании: ViPNet PKI Service – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выполнения криптографических операций в прикладных сценариях информационных систем: генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи, шифрования данных; ViPNet Coordinator IG 4 – индустриальный шлюз безопасности, предназначенный для защиты каналов передачи данных в промышленных системах и сегментирования их на защищенные объекты; ViPNet HSM PS – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий безопасность финансовых операций в платежных системах «Мир», Visa и Masterсard.



Отметим, что в настоящее время в реестр внесены более 40 продуктов «Инфотекс».