«ЭЛАР» завершила оцифровку в Российском государственном военном архиве

«ЭЛАР» объявила о том, что в Российском государственном военном архиве (РГВА) завершены работы по сканированию и индексации документов фонда 4, описи 12 по общим приказам РВСР, РВС СССР, НКО СССР, МВС СССР, ВМ СССР, МО СССР за 1918 – 1953 гг.

Специалистами «ЭЛАР» было отсканировано более 143 тыс. страниц документов-первоисточников, относящихся к особо ценным и уникальным экземплярам. Введено информации на уровне дела/документа (проиндексировано) – 37 735 заголовков документов и приложений к ним. Проект выполнен в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».

В крупнейшем архивном учреждении страны организовано хранение военно-исторических документов советской эпохи и практически всей военной документации Красной Армии (с 1918 по 1940 гг.), войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД СССР (с 1918 по 1991 гг.), по истории Белого движения (с конца 1917 по 2001 гг.), документов иностранного происхождения по истории более 20 стран Европы, Азии и Америки (XVI–XX веков), комплекса документов Главного Управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД-МВД СССР (1939–1960 гг.), а также документов личного происхождения видных военных деятелей. В РГВА хранятся более 33 тыс. фондов, содержащих более 7 млн единиц хранения.

Ежегодно учреждение выполняет социально-правовые, биографические и тематические запросы. По словам начальника отдела научно-справочного аппарата и информационных архивных технологий (НСА и ААТ) РГВА Марины Валентиновны Базановой, «оцифрованные фонды относятся к особо ценным и уникальным архивным документам, поэтому было крайне важно обеспечить сохранность подлинников при проведении работ и высокое качество полученных копий.

Электронные образы, объединенные с индексными данными, будут загружены размещены на сайте «Документы советской эпохи» портала «Архивы России». Перевод в электронный вид документального массива проводился на планетарных сканерах ЭЛАР ПланСкан С.

Реализация программы «Культура России (2012 – 2019 годы)» призвана, в том числе, способствовать информатизации различных отраслей культуры. Оцифровка архивных материалов фондов РГВА проводится с целью формирования архивных электронных ресурсов и повышения качества предоставления услуг за счет обеспечения оперативного доступа к документам.