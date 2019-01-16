Asus представила видеокарты ROG Strix, Dual и Turbo GeForce RTX 2060

Asus представила новые видеокарты Republic of Gamers (ROG) Strix, Asus Dual и Asus Turbo с новым графическим процессором Nvidia GeForce RTX 2060, высокоскоростной видеопамятью GDDR6 и технологией трассировки лучей в режиме реального времени. Каждый пользователь может выбрать идеально подходящую для своей системы модель, обладающую оптимальной производительностью, системой охлаждения и возможностями персонализации, чтобы раскрыть потенциал микроархитектуры Turing в играх на максимальных настройках.

Видеокарта ROG Strix GeForce RTX 2060 наделена настраиваемой RGB-подсветкой Aura Sync, украшающей кожух системы охлаждения и металлическую усилительную пластину устройства. Эта модель обладает высокой производительностью и возможностями для разгона. Три вентилятора с запатентованной конструкцией лопастей Wing-blade позволяют в полной мере насладится высочайшей производительностью новой микроархитектуры Turing.

Видеокарта ROG Strix GeForce RTX 2060 изготовлена на полностью автоматизированном производстве по технологии Auto-Extreme, наделена металлической усилительной пластиной, защищающей печатную плату от изгибов и повреждений, и разъемами FanConnect II, предназначенными для управления скоростью вращения вентиляторов на основании температуры как центрального, так и графического процессоров. В видеокарте ROG Strix GeForce RTX 2060 высокая производительность сочетается с ярким и стильным оформлением – беспроигрышная комбинация.

Видеокарта Asus Dual GeForce RTX 2060 предназначена для геймеров, у которых в приоритете производительность. Расширенный форм-фактор (2,7 слота) позволил увеличить площадь охлаждаемой поверхности более чем на 50% по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Два вентилятора Wing-blade создают повышенное воздушное давление, обладают пыленепроницаемой конструкцией (сертификация IPX5) и могут полностью останавливаться при низких нагрузках, делая видеокарту бесшумной.

Прочная металлическая усилительная пластина защищает печатную плату от изгибов и повреждений. Видеокарта Asus Dual GeForce RTX 2060 обладает отличным набором характеристик и при этом является самой доступной из видеокарт Asus на базе графического процессора Nvidia GeForce RTX 2060.

Видеокарта Asus Turbo GeForce RTX 2060 разработана специально для использования в составе многопроцессорных графических конфигураций или в тесных корпусах. Оптимизированная конструкция облегчает прохождение воздушных потоков через кожух кулера, что способствует охлаждению графического процессора и повышает надежность устройства. Конструкция системы охлаждения выполнена таким образом, чтобы с максимальной эффективностью доставлять холодный воздух к 80-миллиметровому вентилятору, даже если видеокарта установлена близко к стенке корпуса или вплотную к другой видеокарте.