«Первый БИТ» помог автоматизировать инжиниринговое производство на заводе «Теком проф»

«Первый БИТ» помог автоматизировать закупки, продажи, производство, складскую деятельность и документооборот на заводе металлоконструкций «Теком проф» в Костомукше в Карелии.

В августе 2018 г. «Теком проф» приобрело решения 1С:ERP 2.0 и «1С:Документооборот». При этом на полномасштабное внедрение с помощью ИТ-интегратора не было предусмотрено бюджета, поэтому вместе с «Первым БИТом» компания разработала план консультационного внедрения – «Теком проф» внедряет продукт собственными силами, и лишь периодически для особо сложных задач или вопросов обращается к ИТ-интегратору.

Специалист «Теком профа» прошел обучение в «Первом БИТе» в Санкт-Петербурге и приступил к самостоятельным работам. Эксперты «Первого БИТа» приезжали в Костомукшу, чтобы смоделировать в системе отражение бизнес-процессов компании, а также ответить на накопившиеся сложные вопросы от специалистов «Теком профа».

«Все чаще к нам обращаются компании, которые переросли свой уровень автоматизации, которым требуется современное решение, но по тем или иным причинам они не готовы тратить средства на полномасштабное внедрение силами ИТ-интегратора. Формат консультационного внедрения давно отработан и сейчас особенно востребован», – отметил Александр Князев, руководитель центра корпоративных клиентов «Первого БИТа» в Санкт-Петербурге.

За полтора месяца работ, используя типовую функциональность 1С:ERP 2.0, было настроено отражение операций по складу, закупкам, продажам и производству. Внедрена программа «1С:Документооборот» и интегрирована с основной системой. В системе будет работать до 20 пользователей.

«Мы очень довольны тем, что за короткий срок и с минимальным бюджетом мы смогли подготовить ERP-систему для работы и получить хороший инструмент управления компанией. Нужен очень высокий уровень компетенции специалистов ИТ-интегратора, чтобы поддерживать клиентов в формате консультационного внедрения. Все сложные вопросы доставались им, и не было времени на “раскачку”», – сказал Юрий Чечнев, заместитель директора по развитию компании «Теком проф».