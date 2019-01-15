Kingston представила новые потребительские и корпоративные SSD

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology Company, Inc., представила новые продукты для потребителей и бизнес-клиентов.

Компания представила 4-канальные твердотельные накопители NVMe M.2 нового поколения, которые будут обеспечивать высокую скорость работы и отличную производительность, встроенные энергетические решения, которые используются в повседневной жизни, высокопрочные карты microSD для камер наблюдения и видеорегистраторов, станцию видеомонтажа формата 8K, которая работает на новейших SSD U.2 NVMe, а также SATA-накопители для центров обработки данных в RAID 0.

Последние несколько лет Kingston работает с голливудской киноиндустрией, которая применяет решения компании для записи контента и постпроизводства. На выставке продемонстрировали несколько инструментов, которые используют студии. DC1000M NVMe U.2 станет первым твердотельным накопителем Kingston в формате U.2, в вопросе производительности в пять раз превосходящем формат SATA. Новинка подойдет для системных интеграторов, которые разрабатывают высокопроизводительные серверы NVMe нового поколения и массивы памяти для провайдеров Tier 2 Cloud, а также для хостинговых компаний, которые работают на серверных платформах OEM или white box.

Твердотельные накопители Data Center 500R (DC500R) и Data Center 500M (DC500M). DC500R оптимизирован для рабочих нагрузок, где преобладают операции чтения, а DC500M одинаково хорошо выдерживает и чтение, и запись. Оба диска обладают надежностью, которая соответствует 80 процентам мировых требований к рабочей нагрузке, и разработаны по стандартам Quality of Service (QoS), взятым в качестве основных критериев для обеспечения предсказуемости и последовательности всех операций.

«Мы гордимся тем, что у нас вновь была возможность представить наши продукты на выставке CES, — сказал Крейг Тилмонт, директор по маркетингу Kingston. — Надеемся, что посетители стенда Kingston, которые ознакомились с нашими твердотельными накопителями, USB-устройствами с шифрованием, флеш-устройствами или встроенными решениями, оценили нашу неизменную приверженность созданию высокопроизводительных продуктов. Потребности наших клиентов меняются, и мы готовы предложить всем – как конечным потребителям, так и предприятиям – эффективно работающие решения».