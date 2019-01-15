Hisense представила новую линейку ULED-телевизоров

Hisense, производитель телевизоров и бытовой техники, представила свою линейку продукции 2019 модельного года. Компания впервые продемонстрировала телевизоры на базе платформы Android TV и Roku TV.

Согласно данным, недавно опубликованным NPD Group, Hisense является самым быстрорастущим среди шести крупнейших телевизионных брендов США. Компания стремится удовлетворить высокий спрос на свою продукцию и представляет новую линейку 2019 модельного года. В ее основу лег многолетний опыт Hisense в области разработки передовых технологий. Расширение глобальных и исследовательских центров Hisense, включая создание новых лабораторий в США, и модернизация производства компании в Северной Америке позволили создать экосистему, гарантирующую сохранение высочайшего качества на всех этапах, начиная с проектирования и заканчивая дистрибуцией.

В недавно представленном телевизоре Hisense (L10E) используется лазер красного и синего цвета для создания широкой цветовой гаммы с увеличенной и более точной палитрой цветов. Основываясь на всем накопленном опыте и достижениях в разработке продукции на базе ULED-технологии, Hisense представила новый модельный ряд телевизоров, которые, как считают в компании, превзойдут ожидания рынка.

«Laser TV обеспечивает максимальное качество изображения при домашнем просмотре. Это вдохновило нас на создание нового широкого ассортимента телевизоров, которые впервые будут представлены в этом году, – сказал Дэвид Голд (David Gold), заместитель генерального директора и вице-президент по продажам компании Hisense USA Corporation. – Мы коренным образом изменили рынок премиальных экранов с помощью лазерных телевизоров. Наша продукция 2019 модельного года, включая ULED-линейку, окажет влияние на другие категории телевизоров за счет высочайшего качества изображения и премиального дизайна».

Возглавляет новый модельный ряд ULED-телевизоров модель Hisense U9F. Новинка поддерживает технологию Quantum Dot, имеет яркость на уровне 2 200 нит и более чем тысячу зон затемнения для высокой контрастности изображения. Кроме того, она поддерживает технологию Dolby Vision для высокого качества воспроизведения HDR-контента. ULED-технология собственной разработки компании Hisense включает чипсет Hi-View и целый набор алгоритмов повышения качества изображения на основе искусственного интеллекта. Она автоматически определяет, как улучшить цвет, контрастность, движение и яркость. Безрамочный дизайн и исключительное внимание к деталям выделяют Hisense U9F среди других новинок.

Hisense H9F – это ULED-телевизор с разрешением 4K и яркостью свыше 1 000 нит, который поддерживает технологию Quantum Dot, широкую цветовую гамму и технологию dbx-tv. Модель H9F устанавливает новый стандарт для платформы Android TV для того, чтобы пользователи приложений, игр, фильмов и телевизионных передач, доступных в Google Play, смогли насладиться качественным изображением при просмотре развлекательного контента.

Серия телевизоров Hisense H8F демонстрирует новые возможности в своем классе продукции. Новые телевизоры гарантируют в два раза более высокую яркость по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, в этой серии телевизоров впервые используется обновленная технология ULED, что обеспечивает еще более высокое качество изображения. Поддержка Google Assistant и Amazon Alexa упрощает голосовое управление и делает новые телевизоры основой для создания «умного» дома с возможностью управления различными устройствами, включая лампы освещения, холодильники, «умные» замки и прочую бытовую технику.

Телевизор Hisense Roku серии R8 с разрешением 4K UHD является первым телевизором, который объединяет в себе преимущества высокого качества изображения технологии ULED и интуитивно понятного управления платформы Roku TV. Технология Dolby Vision HDR обеспечивает яркое и качественное изображение. Технология Full Array Local Dimming, широкая цветовая гамма и яркость на уровне 700 нит делают изображение еще более качественным, а технология Dolby Aos обеспечивает высокую чистоту, детальность и глубину звука. Подписчики кабельного и спутникового телевидения получат возможность смотреть через сервис Roku более 500 тыс. фильмов и передач по тысячам платных и бесплатных каналов. Бесплатный контент можно легко найти на канале Roku, на котором транслируются культовые фильмы, новости, спортивные и развлекательные передачи. На другом бесплатном канале пользователи сервиса могут получить прямые ссылки на эпизоды самых популярных шоу текущего сезона и полные версии шоу прошлых сезонов.