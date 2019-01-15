«Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа

«Автодор» и концерн «Росэнергоатом» приступили к пилотному тестированию использования облачных технологий и сервисов нового Центра обработки данных (ЦОД «Калининский») Росэнергоатома для развертывания работы геоинформационной системы (ГИС) «Автодора».

Пилот запущен в рамках Меморандума о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики РФ, подписанного Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Государственной компанией «Автодор» в сентябре 2018 года. Подписи под Меморандумом поставили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.

ЦОД «Калининский», первый этап которого был введен весной 2018 года, построен вблизи Калининской АЭС в Тверской области, является первым дата-центром проекта «Менделеев» концерна Росэнергоатом по созданию сети высокозащищенных и высоко надежных ЦОД на площадках атомной отрасли РФ и за рубежом, соединенных высокоскоростными каналами связи в единую территориально распределенную катастрофоустойчивую информационную инфраструктуру.

Выбор места под ЦОД вблизи АЭС и предприятий атомной отрасли реализует на практике органичную идею территориального объединения ЦОДа, как мощного энергопотребителя и объекта генерации электроэнергии, благодаря чему обеспечивается высокая надежность энергообеспечения ЦОДа и закладывается потенциал повышения его эффективности, поскольку стоимость электроэнергии составляет до 25-30% операционных затрат при эксплуатации ЦОДа.

Кроме этого, размещение ЦОДа вблизи АЭС гарантирует высокую физическую безопасность объекта, включая антитеррористическую, что благоприятствует возможности обрабатывать в ЦОДе в том числе и критически важную информацию.

На сегодняшний день ЦОД «Калининский» – крупнейший и самый мощный дата-центр России. Его размещение вблизи атомной станции, а также наличие собственной системы электропитания, гарантирует высокую степень защищенности данных и качественное энергоснабжение, что является наиболее важным для бесперебойной работы всей геоинформационной системы «Автодор». Использование облачных сервисов ЦОД «Калининский» также позволит организовать доступ к единому информационному пространству ГИС «Автодор» со стороны всех пользователей информационной системы, включая филиалы Государственной компании, своевременно актуализировать и хранить большие объемы данных, объединить их на единой платформе.

Применение единого облачного сервиса ЦОД «Калининский» Росэнергоатома позволит также предоставить единую цифровую платформу для инфраструктуры тестирования технологий беспилотного транспорта на новой скоростной автомобильной дороге М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Эта инфраструктура создается на обходе Вышнего Волочка в Тверской области в рамках развития дорожной карты НТИ «Автонет», принятой правительством РФ и в рамках выполнения поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.