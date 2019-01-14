Один из лидеров нефтегазовой отрасли Узбекистана внедрил СЭД «E1 Евфрат»

Cognitive Technologies объявила о том, что «Нефтегазинвест», одна из ведущих компаний нефтегазовой отрасли республики Узбекистан приняла решение о внедрении системы электронного документооборота (СЭД) и автоматизации бизнес-процессов «E1 Евфрат» компании Cognitive Technologies.

Компания «Нефтегазинвест» осуществляет методологическое управление, мониторинг и контроль за процессом реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли республики Узбекистан.

В число задач, стоящих перед компанией входит также создание единой информационной базы по инвестиционным проектам, разработка и рассмотрение мероприятий по обеспечению своевременного и эффективного исполнения инвестиционных проектов, анализ и оценка эффективности деятельности участников инвестиционных проектов и иностранных инвесторов по своевременной реализации проектов и другие.

Необходимость дальнейшего развития производства и повышения его эффективности поставили перед руководством компании задачу автоматизации документооборота и внутренних бизнес-процессов. В результате анализа рынка СЭД для решения стоящих перед «Нефтегазинвест» задач предпочтение было отдано продукту «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies.

Руководитель проекта Cognitive Technologies Вера Чкалина отметила: «Преимуществом системы «Е1 Евфрат» является масштабируемость, простота в освоении и использовании и оптимальное соотношение стоимости, качества и функциональных возможностей. Заказчик, в отличие от многих существующих на рынке аналогов, может осуществлять внедрение и сопровождение собственными силами. Система отвечает необходимым требованиям информационной безопасности».

Результат внедрения показал, что благодаря «Е1 Евфрат» заказчику удалось повысить эффективность ряда бизнес процессов, таких как автоматизация и контроль исполнения Постановлений Президента и постановлений Кабинета министров Республики Узбекистан, а также наладить чёткий и своевременный контроль за реализацией инвестиционных проектов.