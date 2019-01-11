«СПб-гипрошахт» внедрила систему автоматизации электронного документооборота компании «Аскон»

«СПб-гипрошахт», проектно-консалтинговая компания в области инжиниринга и комплексного проектирования предприятий горной промышленности по добыче и переработке угля, железной руды и золота, завершила пилотный проект по внедрению корпоративной системы управления проектированием Pilot-ICE Enterprise «Аскон-северо-запад управление проектами». По его итогам предприятие приняло решение о запуске Pilot-ICE Enterprise в промышленную эксплуатацию.

Для выполнения возрастающего объема проектных работ, поддержки и улучшения процессов взаимодействия подразделений, обеспечения безопасности хранения проектных данных и результативного контроля работ в 2017 г. в «СПб-гипрошахт» был начат поиск инструмента для организации коллективной работы. Новое решение должно было заменить устаревшую систему электронного документооборота. Система Pilot-ICE Enterprise подтвердила соответствие всем заявленным требованиям предприятия.

Перед стартом пилотного проекта специалисты «Аскон» провели анализ основных бизнес-процессов «СПб-гипрошахт». На его основании были разработаны схемы совместной работы подразделений в системе, настройки конфигурации и прав доступа, в том числе удаленного — для заказчиков предприятия.

В ходе опытной эксплуатации системы сотрудники «СПб-гипрошахт» выполнили полный цикл разработки проектной и рабочей документации по реальным проектам. Внедрение Pilot-ICE Enterprise обеспечило единую среду для разработки документации, обмена производственными заданиями, согласования документации и ее архивирования.

«Команда внедрения системы Pilot-ICE "Аскон-северо-запад управление проектами" показала высокий профессиональный уровень, гибкость в решении возникающих вопросов, нацеленность на результат. Мы благодарим коллег за трудолюбие, внимательность к деталям, клиентоориентированность и надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество», – отметил генеральный директор «СПб-гипрошахт» Андрей Семенюк.