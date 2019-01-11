Hisense представила новые технологии разработки дисплеев

Hisense провела презентацию своей продукции в рамках международной выставки Consumer Electronics Show. На своем стенде компания Hisense представила «умные» лазерные телевизоры TriChroma с разрешением 4K (100L7T).

Новейшая модель поддерживает все три основных RGB-цвета – красный, синий и зеленый. В результате на экране отображается практически неограниченный спектр цветов, включая чистый белый цвет (Pure White). Телевизоры TriChroma поддерживают технологию X-Fusion Laser Light Engine, которая объединяет три независимых лазера для точного отображения широкого спектра цветов и оттенков, который покрывает 100% цветового пространства DCI-P3. Чипсет TI DLP высочайшую скорость обработки динамичных сцен с частотой обновления на уровне 32 микросекунды для 8,3 миллиона пикселей.

«Мы рады представить широкий модельный ряд 2019 года и продемонстрировать новейшие разработки в области производства телевизоров, мобильных устройств, бытовой техники и технологий для «умного» дома, – сказал доктор Лан Лин (Lan Lin), исполнительный вице-президент Hisense Group. – Наши инвестиции в исследования и разработки объясняют большой успех продукции Hisense на рынке, и мы приглашаем всех ознакомиться с нашей новой продукцией».

Одна из инноваций выставки, тонкий моноблочный телевизор, представлена на стенде Hisense. При толщине всего не более 3 мм (2,794 мм), телевизор Sonic One представляет собой сочетание новейших технологий. Небольшая толщина достигается за счет использования пьезоэлектрических динамиков.

Технология ULED XD объединяет в себе чипсеты собственной разработки компании Hisense, алгоритмы обработки изображения и новую технологию ЖК-панели для создания широчайшего динамического диапазона цветов с глубокими черными цветами и исключительной яркостью. В панели ULED XD с двойными ячейками размещен модуль с разрешением 1080p, который отображает картинку в оттенках серого цвета между светодиодной фоновой подсветкой и модулем с разрешением 4K, создающим полноцветное изображение. Это позволяет значительно улучшить локальное затемнение и воспроизведение цветов, а также расширить динамический диапазон.

В новых 145-дюймовых дисплеях Adonis MD (MicroLED) используется более 10 миллионов микроскопических светодиодов, что обеспечивает более высокую контрастность, яркость и плавность движения с сохранением низкого уровня потребления энергии. Передовая технология создает возможности для управления светом, что является преимуществом как для обычных покупателей телевизоров, так и для компаний, которым нужны современные решения для вывода изображения. Дисплеи Hisense Adonis MD имеют размер пикселя примерно 0,833 мм, что позволяет создать изображение с высоким и точным разрешением.

Посетители стенда Hisense увидят, как бытовая техника компании позволяет реализовать идею создания «умного» дома. Они смогут открыть двери с помощью «умных» замков, задать нужную температуру воздуха с помощью кондиционеров, подключенных к домашней сети. Концепция «умного» дома позволит посетителям ознакомиться с недалеким будущем, когда духовые шкафы, холодильники, посудомоечные машины и другая бытовая техника будут предугадывать желания своих владельцев и управляться с помощью голосовых команд через сервис Amazon Alexa.

В рамках CES компания Hisense представила весь свой ассортимент смартфонов. Демонстрируемые новинки будут включают смартфон Infinity H12 с двойной камерой и смартфон A6 с двумя экранами, включая один экран, выполненный по технологии e-ink. Также компания представит целый ряд мобильных телефонов с широкими возможностями для мультимедийных развлечений.

На стенде компании представлено подробное описание и оригинальные демонстрации запатентованных технологий компании Hisense, включая технологию ULED, чипсеты Hi-View и примеры интеграции Искусственного интеллекта в продукцию компании. Эти разработки являются частью технических доработок, которые дополнительно повышают качество изображения новых премиальных телевизоров 2019 модельного года (Hisense U9F, Hisense H9F и Hisense H8F).