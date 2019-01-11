Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены

Dell представила на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе множество новых и усовершенствованных продуктов и программных функций линеек Latitude, XPS и Inspiron.

«Выставка CES открывает год, и в январе часто принимаются амбициозные решения. В этом году компания Dell привезла на выставку новые продукты, которые позволят людям максимально реализовать свой потенциал, — отметил Сэм Бёрд (Sam Burd), президент подразделения Client Solutions Group компании Dell. — Мы стимулируем инновации, предлагаем новые устройства и новый опыт, чтобы сделать работу и развлечения более увлекательными и естественными».

Новый ноутбук «2 в 1» Latitude 7400 –первый в мире ПК «2 в 1», использующий датчик присутствия с поддержкой технологии Intel Context Sensing Technology, имеет функцию ExpressSign-in. Она обнаруживает присутствие пользователя, пробуждает систему и сразу же инициирует распознавание лица для входа в систему с помощью Windows Hello. А когда пользователь отлучается, компьютер распознает его отсутствие и блокируется, чтобы продлить время работы от батареи и обеспечить безопасность.

Latitude 7400 «2 в 1» отмечен почетной наградой CES 2019 за инновации и является самым маленьким в линейке Dell 14-дюймовым ноутбуком «2 в 1» для бизнеса. Благодаря шарнирам, обеспечивающим разворот экрана, его можно легко раскрыть, а корпус имеет новое алюминиевое покрытие машинной обработки Titan Grey. Кроме того, это первый ноутбук Latitude, упаковка которого производится из пластикового мусора, выловленного в мировом океане.

Несмотря на небольшой размер компьютера, инженеры Dell не стали жертвовать производительностью, временем автономной работы, возможностями подключения, портами или привычными функциями. По данным предварительного тестирования, ноутбук Latitude будет иметь самое продолжительное время автономной работы в своем классе. Он рассчитан на 24 часа автономной работы без подзарядки, а технология Dell ExpressCharge позволяет зарядить аккумулятор до 80% всего за час.

Dell усовершенствовала тонкий и легкий 13-дюймовый ноутбук XPS 13, оснастив его инновационной веб-камерой в верхней части экрана для улучшения качества видео. Ноутбук теперь поставляется в новом цвете Frost («белоснежный»). Эта новинка удостоена почетной награды CES 2019, в то время как ноутбук Dell XPS 13 завоевал самое большое число отраслевых наград. XPS 13 востребован как профессионалами, так и потребителями. Самая маленькая веб-камера Dell размером 2,25 мм с разрешением HD позволила сохранить дисплей InfinityEdge, а для лучшего качества видео камера перемещена в верхнюю часть экрана. XPS 13 также является первым ноутбуком в портфеле Dell, поддерживающим технологию Dolby Vision.

Технология Dolby Vision дает новые впечатления от развлечений благодаря реалистичному и качественному изображению с невероятной яркостью, контрастностью и естественными цветами. По сравнению со стандартным изображением Dolby Vision позволяет получить ранее невидимые цвета, в 40 раз более яркие светлые и в 10 раз более темные черные области. В результате получается совершенное, реалистичное изображение, которое заставит вас забыть, что вы смотрите на экран.

XPS 13 оснащен новейшими четырехъядерными процессорами Intel Core 8 поколения, благодаря чему остается самым производительным 13-дюймовым ноутбуком в своем классе. В добавление к уже ранее представленным цветам корпуса Rose Gold («Розовое золото»), White (белый), Black (черный) и Silver (серебристый), XPS 13 теперь предлагается в новом цвете Frost («белоснежный»). В новом цветовом варианте корпус ноутбука отделан анодированным алюминием снаружи и белоснежной поверхностью из стекловолокна изнутри.

Технология Dell Cinema, предлагающая опыт при просмотре видео на ПК, продолжает совершенствоваться благодаря новым функциям и обновлениям.

Функции CinemaColor 2.0, усовершенствованные с помощью технологии Dolby Vision, позволят наслаждаться более насыщенными и глубокими цветами. В функции CinemaSound 2.0 также улучшена настройка громкости, басов и диалогов. Технологии оптимизации звука Sound Optimization устройств Dell «2 в 1» автоматически настраивают эквалайзер для достижения наилучших результатов независимо от положения корпуса. Технология Waves MaxxAudio NX отслеживает движения головы пользователя с помощью веб-камеры устройства, чтобы улучшить качество звука наушников на 360 градусов, ориентируя звук в соответствии с положением пользователя.

Функция CinemaStream 2.0 расширяет возможности потокового видео благодаря уменьшению потребности в буферизации до 10 раз и повышению качества видео до 6 раз. Система автоматически обнаруживает и приоритезирует наиболее важный сетевой трафик, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность канала для потокового вещания и видеочатов для беспроблемной, плавной передачи.

С момента своего запуска на CES 2018 ПО Dell Mobile Connect обеспечило свыше 30 миллионов телефонных звонков и текстовых сообщений, помогая пользователям не переключать свое внимание между ПК и смартфоном. Компания Dell усовершенствовала это решение, добавив дополнительные функции беспроводной передачи файлов, которые позволяют пользователям устройств на базе Android «перетаскивать» (drag and drop) фотографии и другие файлы со своего телефона на ПК и наоборот, даже без подключения к интернету.

Dell представила передовые возможности интеграции смартфона в виртуальную реальность, позволяя VR-геймерам получать уведомления, совершать телефонные звонки и отвечать на текстовые сообщения. Пользователи устройств на Android могут даже получить доступ ко всем своим мобильным приложениям, используя виртуальную 3D-модель своего телефона и управляя ею в виртуальной реальности с помощью касаний.

Dell XPS 13 (9380) появится в продаже на российском рынке в феврале по ориентировочной розничной стоимости от 106 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации.

Российские продажи Dell Latitude «2 в 1» 7400 стартуют в мае; устройство будет доступно по ориентировочной розничной цене 108 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации.

Функция Dell Cinema с усовершенствованными возможностями появится в новых ноутбуках XPS 13 и в отдельных моделях ноутбуков Inspiron.

ПО Dell Mobile Connect доступно без дополнительной платы на всех новых ПК Dell XPS, Inspiron, Vostro, Alienware, Dell G Series под управлением ОС Windows 10. ПО совместимо со смартфонами на базе Android и iOS.