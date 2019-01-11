«БАРС Груп» создала собственную дизайн-систему BIUX

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, в рамках развития направления коммуникативного дизайна и UX/UI (User Experience / User Interface) создала собственную дизайн-систему BIUX.

Наличие дизайн-системы ознаменовывает качественный технологический рывок внутри компании в части front-end разработки, так как разработка сложных цифровых продуктов кардинально отличается от разработки тех же сайтов. Цифровой продукт (учетные и аналитические системы) имеет более длительный жизненный цикл, где требуется постоянный контроль не только в части работоспособности, но и дизайна: важно соблюдать целостность, логичность и отзывчивость. Теперь за интерфейсы решений будет отвечать система компонентов и набор правил их использования. Макеты собираются из готовых блоков, что позволяет сосредоточиться на юзабилити, контенте и поддерживать паттерны поведения платформы.

«Единственный способ добиться и поддерживать успех на ИТ-рынке – это ориентация на пользователей в процессе разработки. Мы делаем сложные продукты, которыми пользуются люди с разной степенью подготовки. Поэтому важно сосредоточиться не только на технологичности ИТ-решения, но и на взаимодействии с пользователями, которые используют наши продукты для решения своих ежедневных задач. Поэтому теперь в управлении и развитии интерфейсов наших продуктов нам будет помогать BIUX. Как результат мы ожидаем значительное снижение порога обучаемости для новых пользователей и повышение удовлетворенности от использования продуктов в целом», - отметил заместитель генерального директора «БАРС Груп» Рустем Ибрагимов.

В настоящее время создан UI-kit для дизайнеров и разработаны базовые компоненты системы. BIUX позволит больше времени уделить анализу бизнес-процессов, прототипированию и тестированию интерфейсов. Сейчас компания сосредоточена на современных фреймворках React, Polymer и VUE.