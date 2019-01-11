Avaya представила новое DaaS-решение

Avaya Holdings Corp. представила новое решение «Устройство как услуга» (Device as a Service, DaaS), которое позволяет использовать новейшие умные настольные устройства Avaya по подписке, оплачивая только ежемесячную абонентскую плату. Аналогично тому, как осуществляются продажи умных устройств в салонах связи, Avaya предлагает бизнесу ещё один вариант приобретения своих настольных решений — по подписке.

Решение распространяется на новейшие умные устройства Avaya, в том числе на портфолио Avaya Vantage, полную линейку IP-телефонов Essential Experience J100, а также на устройства для конференцсвязи Avaya B109, B179 и B189. Благодаря тому, что настольные решения Avaya не привязаны к конкретным платформам, их можно использовать как в составе платформы унифицированных коммуникаций от Avaya, так и других производителей.

Заказчикам доступны контракты сроком на один год, три года и пять лет, при этом чем больше срок заключаемого контракта, тем меньше будут ежемесячные платежи. Кроме того, заказчики имеют возможность в любой момент времени перейти на более продвинутые и функциональные устройства без каких-либо затрат.

«За последние несколько лет модель продаж DaaS становится все более популярной на рынке UCaaS-решений, — сказал Алаа Саайед (Alaa Saayed), директор ICT-направления, подразделение Connected Work and Digital Transformation, Frost & Sullivan. — Снижение капиталовложений, упрощение процессов управления и развертывания устройств; облегченный доступ к инновационным технологиям — вот лишь некоторые очевидные преимущества модели DaaS. Помимо вывода на рынок широкого ассортимента современных IP-устройств, Avaya добилась ощутимых улучшений с точки зрения настройки и конфигурирования, управления и мониторинга обслуживания своих пользовательских устройств. Новое предложение обеспечивает клиентам удобный вариант приобретения новейших умных устройств по подписке за фиксированную ежемесячную плату. Заказчики и партнеры, которые уже давно ждали появления подобного DaaS-решения, теперь смогут воспользоваться им и получить необходимую гибкость, а также повысить свою операционную эффективность».

«Наши клиенты и партнеры ждали подобной возможности, и мы с большим удовольствием представляем наше новое предложение, — сказал Грег Пелтон (Greg Pelton), вице-президент Avaya по решениям и устройствам для совместной работы. — Оно делает UCaaS-решения еще более простыми, и теперь клиенты могут пользоваться лучшим облачным сервисом и новейшими умными устройствами — и все это с единым ежемесячным платежом».

«Мы рады возможности предложить нашим клиентам вариант покупки устройств как услуги — благодаря этому теперь подписка возможна не только на облачные сервисы, но и на настольные устройства, — отметил Джим Бриттон (Jim Britton), исполнительный вице-президент и операционный директор в Lantana Communications. — Кроме того, это дает нам дополнительную гибкость в привлечении новых клиентов и создании совершенно нового опыта».

В настоящее время решение Device as a Service недоступно в РФ. О доступности решения DaaS на рынке РФ будет сообщено дополнительно.