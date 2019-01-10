«Связной»: российский рынок смартфонов вырос на 17% в деньгах

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги 2018 г. на российском рынке смартфонов. По данным ритейлера, за 12 месяцев в России продано на 3% больше смартфонов, чем годом ранее, в деньгах рост составил 17%. Общие продажи гаджетов составили свыше 30 млн штук на сумму 469 млрд руб. Средняя цена на смартфон выросла на 17% и составила 15,7 тыс. руб. В 2017 г. средний чек на устройство составлял 13,4 тыс. руб.

По итогам года наибольший прирост в денежном выражении продемонстрировал сегмент свыше 40 тыс. руб. (+5 п.п. год к году), который занял 31% рынка смартфонов. В штуках прирост сегмента составил 37%, в деньгах – 49%. Самыми популярными моделями в деньгах стали iPhone X (64 ГБ), iPhone 8 (64 ГБ), iPhone 8 Plus (64 ГБ). В натуральном выражении максимальный прирост составил сегмент 10-15 тыс. руб. (+6 п.п.) с долей рынка 21%. В штучном выражении прирост сегмента составил 43%, в деньгах – 44%. Наиболее популярными моделями в штуках стали Honor 9 Lite (32 ГБ), iPhone SE (32 ГБ) и Samsung Galaxy J1.

«Покупатели продолжают делать выбор в пользу технологичных моделей смартфонов, обладающих функцией NFC, двойными и тройными камерами и другими популярными опциями. Сегодня на рынке появляется большое количество устройств, которые имеют отличные технические характеристики и хорошее соотношение цены и качества. Также мы видим, что в этом году укрепили свои позиции китайские производители, благодаря объединению таких компонентов как высокая производительность устройства, современный дизайн и доступная цена», – отметил вице-президент по продажам объединенной компании «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.

По итогам 2018 г. на рынке по количеству проданных смартфонов лидирует Samsung, далее расположились Huawei/Honor и Apple. В деньгах лидирует Apple, следом идут Samsung, Huawei/Honor.