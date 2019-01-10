«Сбербанк Лизинг» запустил онлайн сток автомобилей и обновил сайт

«Сбербанк Лизинг» представил новый функционал и структуру корпоративного сайта. В процессе разработки были учтены потребности современных пользователей и рыночные тенденции. Благодаря новому интуитивно понятному интерфейсу и облегченной структуре сайта, клиенты могут найти информацию о продуктах и акциях компании, увидеть детальный расчет автомобиля в лизинг, подписаться на рассылки новостей и специальных предложений.

Сайт автоматически определяет для пользователя ближайший к нему филиал и предлагает выбрать его для дальнейшего обслуживания. Создан раздел «Служба заботы о клиенте», где пользователь может обратиться с любой проблемой или пожеланием и получить качественный сервис на весь период сделки.

Главным нововведением сайта стал онлайн сток автомобилей, разработанный совместно партнерами АО «Сбербанк Лизинг». В разделе представлено более 7500 единиц автотранспорта из 14 городов России. Теперь клиент компании может подобрать автомобиль по индивидуальным параметрам, убедиться в его наличии в интересующем салоне, рассчитать реальную стоимость онлайн и оформить заявку на конкретный автомобиль.

«В процессе разработки сайта мы учли возросшие требования клиентов к функциональности, визуализации и доступности. Изменения направлены на улучшение сопровождения на всех этапах сотрудничества с нашей компанией. Мы видим потребность клиентов и партнеров в использовании качественного, простого и быстрого сервиса и уделяем большое внимание поиску и внедрению инновационных решений», — отметил заместитель генерального директора АО «Сбербанк Лизинг» Денис Яклаков.