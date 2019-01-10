HP представила новые мониторы, компьютеры и системы безопасности. Цены

HP представила серию новых устройств и решений для работы, повседневного использования и гейминга. Представленные HP технологии обеспечат новые возможности для общения, творчества и соревнований. Помимо прочего, компания продемонстрировала линейку устройств Elite с улучшенной защитой от подглядывания Sure View и огромный монитор Omen X Emperium 65 со встроенным саундбаром.

«Мы живем в удивительном веке компьютерных инноваций, которыми пропитаны все сферы нашей жизни. Компания HP задает направление развитию технологий, выпуская мониторы с невероятно четким изображением. Наши экраны объединяют реальный и компьютерный мир, обеспечивая высочайший уровень производительности, гибкости и безопасности работы из любой точки мира», — сказала Энн-Софи Хадберг, руководитель подразделения персональных потребительских систем HP Inc. в регионе EMEA. — «Решения HP открывают новые возможности для наших покупателей. Устройства линейки Elite оснащаются ведущей системой безопасности, а продукты Omen меняют правила компьютерных игр».

Компания HP представила линейку мониторов Pavilion, которые создают эффект полного погружения в происходящее на экране. Монитор HP Pavilion 27 Quantum Dot — это «первый в мире» дисплей на квантовых точках, отображающий более миллиарда цветов. Монитор HP Pavilion 27 FHD оснащен встроенной звуковой Hi-Fi системой Bang & Olufsen и выдвижной HD веб-камерой. Динамический монитор HP Pavilion 32 QHD обладает создающим эффект присутствия разрешением QHD и широчайшими углами обзора.

Помимо мониторов, компания HP представила дополнительные аксессуары. Новый ультратонкий порт-репликатор HP Envy USB-C позволяет производить сквозную зарядку устройств от ноутбука. Девайс оснащен разъемом HDMI 2.0 с поддержкой разрешения 4K и двумя USB-A портами. Кроме этого, компания представила стильный рюкзак HP Odyssey для ноутбуков с диагональю до 15.6 дюймов. Доступны две новые расцветки, выполненные в актуальном геометрическом дизайне.

В современном мире все чаще приходится работать за пределами офиса, поэтому безопасность устройств, личной и корпоративной информации сейчас важна как никогда раньше.

Для обеспечения безопасности в современных рабочих условиях компания HP представила третье поколение защиты от подглядывания HP Sure View. Новые устройства линейки Elite с защитой от подглядывания третьего поколения обеспечивают безопасность важных данных как в дороге, так и за рабочим столом в офисе.

К новой линейке относится трансформер HP EliteBook x360 830 G5, оснащенный ярким экраном, который можно поворачивать на 360 градусов, что особенно удобно для тех, кто привык работать «на ходу». Монитор HP EliteDisplay E243p Sure View оснащен встроенной защитой от подглядывания для мгновенного обеспечения безопасности работы в общественных местах. Компактный моноблок HP EliteOne 800 AiO G5 оснащен встроенной защитой от подглядывания и экраном с высоким качеством отображения.

В современном мире компьютерных игр важны только новейшие технологии. 97% игроков покупают оборудование с возможностью его улучшения, а 71% владельцев ноутбуков часто используют дополнительный большой монитор. HP следит за тенденциями и выпускает ведущее оборудование линейки Omen, меняющее правила игры.

Omen X Emperium 65, поддерживающий режим Nvidia G-Sync HDR – крупноформатный игровой монитор со встроенным саундбаром, частотой обновления данных до 144 Гц, обеспечивающий игровые возможности в любом месте. Звуковая панель Omen X Emperium Soundbar представляет собой высокотехнологичное устройство мощностью 120 Вт с низкочастотной антенной решеткой LOFAR, функцией подавления вибраций VRT, а также трехходовой переходной стереосистемой, которые в совокупности устраняют необходимость в применении отдельного сабвуфера.

HP также готовит обновленные версии двух из своих наиболее популярных ПК Omen с учетом наиболее передовых технологий. Новейший ноутбук Omen 15 теперь оснащен графическими процессорами 20-й серии Nvidia GeForce RTX, обеспечивающими возможность играть «на ходу», а также опцией Wi-Fi 802.11ax, которые обеспечивают ноутбук всеми необходимыми данными, чтобы достичь отличных результатов в 2019 г. Функциональность последней версии игрового ПК Omen Obelisk был существенно расширена для поддержания наиболее динамичных игровых режимов посредством применения новейших разработок. Благодаря памяти HyperX емкостью до 64 ГБ, графике Nvidia Geforce RTX 2080Ti, наличию 9-го поколения процессора Intel Core i9-9900K, двустороннего твердотельного накопителя w/ RAID0 и функции жидкостного охлаждения Omen Obelisk обладает поистине впечатляющими возможностями.

Ожидается, что монитор Pavilion 27 Quantum Dot Display поступит в продажу в апреле текущего года. Цены будут опубликованы ближе к дате доступности продукта.

Монитор HP Pavilion 27 FHD Display поступит в продажу в апреле текущего года. Цены будут опубликованы ближе к дате доступности продукта.

Ожидается, что монитор Pavilion 32 QHD Display поступит в продажу в апреле текущего года. Цены будут опубликованы ближе к дате доступности продукта.

Ожидается, что HP EliteBook x360 830 G5 поступит в продажу в апреле текущего года. Цены будут опубликованы ближе к дате доступности продукта.

Монитор HP EliteDisplay E243p Sure View Monitor поступит в продажу в апреле текущего года. Цены будут опубликованы ближе к дате доступности продукта.

Ожидается, что HP EliteOne 800 G5 AiO поступит в продажу в июле текущего года. Цены будут опубликованы ближе к дате доступности продукта.

Ожидается, что монитор Omen X Emperium 65 с интегрированной звуковой панелью поступит в продажу в апреле текущего года. Цены будут опубликованы ближе к дате доступности продукта.

Ожидается, что обновленный ноутбук Omen 15 с новыми видеокартами Nvidia Geforce RTX будет доступен в России в феврале текущего года по цене от 119 990 руб.

Ожидается, что обновленный игровой ПК Omen Obelisk Desktop с новыми видеокартами Nvidia Geforce RTX будет доступен в России в марте по цене от 69 990 руб. Цены будут зависеть от конфигурации.

Ожидается, что рюкзак HP 15.6” Odyssey Backpack поступит в продажу в мае текущего года по цене от 4 990 руб.

Ожидается, что порт-репликатор HP Envy USB-C поступит в продажу в марте текущего года по цене от 7 990 руб.