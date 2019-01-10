Fly начинает продажи смартфона Fly View Max. Цена

Бренд Fly представил линейку смартфонов с современным U-образным форматом дисплея и объявил о начале продаж новинки Fly View Max. Модель работает на базе свежей ОС Android Oreo 8.1, имеет сканер отпечатков пальцев и компактный корпус при значительной диагонали дисплея 5,5”.

Экран Fly View Max занимает практически всю переднюю панель гаджета: диагональ 5,5 дюйма, IPS-матрица и разрешение 1132 x 540 пикселей. Благодаря более вытянутому формату дисплея с U-образной выемкой и узким рамкам, экран стал больше, габариты остались компактными (141 мм х 68,8 мм х 9 мм).

Смартфона работает под управлением Android 8.1 Oreo и оснащен 2 ГБ оперативной памяти. Процессор Fly View Max – MediaTek 6739 c четырьмя ядрами с максимальной тактовой частотой 1,3 ГГц. Встроенной памяти 16 ГБ хватит для необходимых приложений и умеренного количества медиа-файлов, при необходимости память можно расширить SD-картой до 64 ГБ.

Закругленное 2.5D стекло делает грани гаджета обтекаемым и придает образу смартфона эстетически завершенный вид. Корпус аппарата выполнен из прочного пластика с гладкой, но не скользкой, поверхностью, что делает смартфон тактильно приятным и комфортным в управлении одной рукой.

Пользователь сможет выбрать цвет своего Fly View Max из двух актуальных вариантов – цвета мокрого асфальта Graphite и глубокого синего Blue.

Смартфон обладает всеми современными возможностями передачи и приёма информации – быстрый LTE-интернет со скоростью до 150 Мбит/сек и Wi-Fi, Bluetooth 4.2 отвечает за беспроводное соединения с другими гаджетами и внешними аксессуарами. Система навигации GPS и встроенные приложения карт пригодятся как в дальней дороге, так и в ежедневных передвижениях по городу.

Основная камера Fly View Max получила два сенсора – 8 МП и 0,3 МП, которые позволяют делать снимки в условиях плохой освещенности. В программное обеспечение камеры смартфона встроены эффекты и режимы съемки, которые помогут подстроить съемку под условия внешней среды. Фронтальная камера с разрешением 5 МП справится с созданием селфи, видео-звонками и прямыми трансляциями в социальные сети.

Fly View Max будет доступен в российских розничных магазинах сотовой связи по рекомендованной цене 7 490 рублей. Комплект поставки включает в себя смартфон, наушники, аккумулятор, зарядное устройство и USB-кабель. На новинку предоставляется один год гарантии от производителя.