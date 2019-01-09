Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту

Сбербанк запустил продукт «Моментальная бизнес-карта», обеспечивающий доступ к расчетному счету компании в режиме 24/7 через интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн». Бизнес-карта действует 1 год. Плата за ее обслуживание не взимается.

По бизнес-карте Сбербанка доступны актуальные скидки и предложения крупнейших платежных систем и компаний.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Сбербанк продолжает работать над тем, чтобы корпоративным клиентам было еще удобнее пользоваться продуктами банка. Моментальная бизнес-карта — еще один инструмент современного бизнесмена. Ее название говорит не только о легкости и быстроте доступа клиента к средствам компании, но и о скорости проведения операций, а также о быстроте оформления этого продукта — оно происходит в течение нескольких минут. Тем самым мы обеспечиваем самую важную потребность нынешних деловых людей — потребность в экономии времени».

С помощью карты закупки для бизнеса можно оплачивать напрямую, без выдачи наличных под отчет и оформления платежек. Поэтому тратить деньги на комиссию за платежные поручения пользователю бизнес-карты больше не придется. При подключении СМС-информирования отчет о каждой операции по бизнес-карте поступает в момент совершения операции, что помогает контролировать расходы. Лимиты по каждой бизнес-карте можно также устанавливать онлайн, как и просматривать отчеты о расходах по ним.

Моментальную бизнес-карту можно получить в отделении как действующим клиентам, так и сразу же при открытии расчетного счета, а также при оформлении пакета услуг «Легкий старт».