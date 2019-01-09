Acer анонсировала игровые ноутбуки Predator Triton 900 и Triton 500

Acer представила два новых игровых ноутбука с Windows 10: Predator Triton 900, 17-дюймовое тонкое устройство с трансформируемым 4K-дисплеем, и Predator Triton 500 — 15-дюймовый цельнометаллический игровой ноутбук толщиной 17,9 мм (0,7 дюйма). Оба игровых ноутбука обладают новой функциональной конструкцией с мощными комплектующими, что позволяет им конкурировать с настольными игровыми компьютерами.

«Мы стремимся к тому, чтобы игровые ноутбуки отличались конструкцией, что обеспечивает больше сценариев использования при сохранении вычислительной мощности, — сказал Джерри Као, руководитель подразделения потребительских ноутбуков и ИТ-продукции Acer Inc. — Единственный в своем роде экран Predator Triton 900 предлагает множество игровых сценариев и лучшую эргономику, в то время как Triton 500, предназначенный для мобильных геймеров, обеспечивает превосходную игровую производительность в более тонком цельнометаллическом корпусе».

«Мы рады, что наш новый графический процессор Nvidia GeForce RTX 2080 помогает Acer переосмыслить игровой процесс на ноутбуках, — отметил Каустубх Сангхани, генеральный директор GeForce OEM в Nvidia. — Революционные технологии, в том числе трассировка лучей в реальном времени и сверхбыстрая память GDDR6, позволят геймерам с уверенностью выбирать Predator Triton 900 в качестве надежной многофункциональной игровой платформы».

«Процессоры восьмого поколения Intel Core серии H создавались как полноценная платформа, сочетающая ведущую в отрасли производительность для ноутбуков и технологии, которые приобретают все большее значение для игр премиум-класса и создания контента, — сказал Крис Уокер, вице-президент по клиентским мобильным платформам компании Intel. — Производительность процессора — это ключ к наилучшему игровому опыту, а новые игровые ноутбуки Predator Triton позволяют использовать производительность и надежную платформу на большом конструктивно инновационном дисплее».

Ноутбуки Predator Triton 900 и 500 оснащены усовершенствованной системой охлаждения Acer, которая включает в себя вентиляторы AeroBlade 3D четвертого поколения, увеличивающие воздушный поток на 45%, и технологию Coolboost, обеспечивающую охлаждение ноутбуков во время продолжительных игровых сессий и требовательных к ресурсам игр класса AAA.

Predator Triton 900 — игровой ноутбук в оригинальном форм-факторе с конструктивными особенностями. Устройство оснащено технологией Ezel Aero Hinge с ЧПУ, которая позволяет менять положение 17-дюймового дисплея в ранее недоступных пределах. Пользователи могут переключаться между четырьмя режимами работы: Display — для совместного использования экрана с друзьями во время игровых сессий, Ezel — для игр на сенсорном экране, режим ноутбука — для традиционных игровых сценариев и режим планшета, который превращает Triton 900 в удобный инструмент для совместных игр или творческой работы. Рядом с клавиатурой расположен трекпад, который обеспечивает естественное положение рук в играх. Ноутбук тонкий — 23,75 мм.

Оснащенный новым графическим процессором Nvidia GeForce RTX 2080 и 4K-дисплеем IPS с технологией Nvidia G-SYNC, Predator Triton 900 предоставляет игрокам игровые возможности. Благодаря шестиядерному высокопроизводительному процессору Intel Core i7 восьмого поколения, твердотельным накопителям NVMe PCIe RAID 0 и памяти DDR4 объемом до 32 ГБ геймеры могут запускать самые требовательные игры. Ноутбук поставляется с беспроводным приемником Xbox, который гарантирует пользователям игровой опыт в компьютерных играх на Windows 10 с контроллером Xbox. Predator Triton 900 оснащен технологией Waves Maxx, обеспечивающей качество звучания благодаря эффекту Waves Nx с отслеживанием положения головы для получения реалистичного трехмерного звука.

Ноутбук Predator Triton 500 — это мощный 15,6-дюймовый игровой ноутбук с разрешением Full HD, толщиной 17,9 мм (0,7 дюйма) и весом 2,1 кг. Он отличается прочным цельнометаллическим корпусом и узкими рамками — 6,3 мм (0,25 дюйма), что обеспечивает 81-процентное соотношение размеров экрана и корпуса. Миниатюрный Triton 500 помещается в рюкзак или портфель, но при этом является полноценным игровым центром. Продолжительность автономной работы составляет до 8 часов, благодаря чему можно играть в игры в дороге или с друзьями вне дома.

Predator Triton 500 оснащен графическим процессором Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q, процессором Intel Core i7 восьмого поколения, твердотельными накопителями NVMe PCIe RAID 0 и памятью DDR4 до 32 ГБ. Графический процессор может быть разогнан и поддерживает VR, что позволит геймерам насладиться новейшими играми и погружением в виртуальную реальность. 15,6-дюймовый IPS-дисплей с яркостью 300 нит, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 3 мс оживляет игры. Технология Nvidia G-SYNC обеспечивает плавность быстро меняющегося изображения в динамичных играх и фильмах.

Мобильное приложение PredatorSense, которое станет доступно в этом году, позволит управлять ПК Predator со смартфона. С его помощью можно будет контролировать настройки разгона, скорость вращения вентилятора, подсветку и аудиорежим. Появится возможность демонстрировать предварительно установленные на ПК активные профили подсветки или дистанционно переключать их, а также просматривать и устанавливать настраиваемые наборы макросов для горячих клавиш.

Triton 900 также поддерживает Predator RGB Assault — приложение для любителей League of Legends, которое позволяет включать предустановленные эффекты подсветки клавиатуры в моменты, когда персонажи показывают свои возможности. Пользователи могут настроить эффекты подсветки для каждой способности своего персонажа.

Ноутбуки Predator Triton 900 и Predator Triton 500 появятся в продаже в России в апреле этого года, цена будет сообщена дополнительно.