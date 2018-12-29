Смартфон Meizu Note 8 поступил в продажу в России

Компания Meizu сообщила о старте продаж в России смартфона Note 8. Моноблок получил экран диагональю 6 дюймов с разрешением 2160x1080 точек (Full HD+).

Смартфон оснащен IPS-экраном, выполненным по технологии IGZO, и защищен 2.5D стеклом с олеофобным покрытием. Meizu компактно разместила все необходимые датчики и разговорный динамик в тонкой верхней грани смартфона, избежав тем самым необходимости использовать монобровь.

«Сердцем» смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 632 (64 бит, 8 ядер Kryo 250 с частотой 1,8 ГГц, встроенная видеокарта Adreno 506). За быстродействие устройства отвечают также 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти равен 64 ГБ, которую можно расширить с помощью microSD карты.

Meizu Note 8 оснащен двойной основной камерой Sony IMX 362, 12 Мп + 5 Мп с поддержкой портретной съемки, с апертурой f.1/9 в обоих модулях, что позволит устройству делать хорошие снимки даже в условиях недостаточного освещения.

Meizu Note 8 получил монолитный металлический корпус, сканер отпечатков пальцев вынесен на спинку устройства. Как и все новые смартфоны Meizu, Note 8 предложит пользователю на выбор 3 варианта управления интерфейсом устройства: традиционный трехкнопочный вариант от Google с наэкранными кнопками, вариант с виртуальной многофункциональной клавишей mBack (управление одной кнопкой), а также возможность управления интерфейсом с помощью наэкранных жестов.

Meizu Note 8 имеет гибридный слот для двух nanoSIM карт. Оба слота поддерживают работу с сетями LTE (включая band 20), а вместо второй SIM можно вставить карту памяти microSD, расширив встроенную память устройства.

Автономную работу новому Meizu Note 8 обеспечивает встроенная батарея на 3600 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Смартфон показывает автономность приблизительно на 10% выше, чем Meizu M6 Note с батареей на 4000 мАч. Также новый смартфон поддерживает работу со спутниковыми системами A-GPS и ГЛОНАСС, включает интерфейсы беспроводной связи Bluetooth и WiFi, поддерживает USB-OTG и USB HOST.

Meizu Note 8 работает на базе Android 8 Oreo с фирменной прошивкой Meizu Flyme 7. На старте продаж Meizu Note 8 доступен в двух цветах корпуса: черном и синем. В 2019 г. ожидаются поставки и в других расцветках, включая красный и сиреневый корпуса.

Официальная цена Meizu Note 8 в России: 16 990 рублей.

При покупке смартфона с официального сайта https://mymeizu.ru/product/note8 или в фирменных салонах Meizu в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, до 10 января действует специальная цена: 15 990 рублей. При оформлении заказа с сайта с онлайн-оплатой покупатель получит дополнительную скидку 3% и бесплатную доставку по всей России.