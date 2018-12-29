Digma начала российские продажи 13,3-дюймового планшета CITI 3000 4G

Digma объявила о выпуске планшетного ПК Digma CITI 3000 4G. Планшет работает на базе 64-битного процессора MediaTek MT8735B с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и тактовой частотой 1.1 ГГц. На устройстве предустановлена операционная система Android 8.1 Oreo.

В роли дисплея используется экран размером 13,3 дюйма, исполненный по технологии In-Plane Switching (IPS). Разрешение экрана составляет 1920х1080 (Full HD). За быстродействие графической части отвечает ускоритель ARM Mali-T720 с частотой 550 МГц.

Планшет может заменить ноутбук при работе с документами и таблицами. Большой дисплей с высоким разрешением позволит делать заметки и работать с графикой. Подключив внешнюю клавиатуру с мышью через USB-OTG или Bluetooth-соединение, можно значительно повысить эффективность работы с данными.

Размер встроенной постоянной памяти составляет 64 ГБ. Присутствует возможность расширения ее при помощи карты памяти формата microSD емкостью до 64 ГБ. Установлена оперативная память формата LPDDR3 объемом 3 ГБ и с частотой 533 МГц.

Корпус выполнен из поликарбоната с металлической окантовкой задней части планшета. Верхняя часть планшета обладает пластиковой вставкой с текстурой под кожу. На передней части планшета расположены стереодинамики.

В планшете установлена камера 5 МП со вспышкой, а также фронтальная камера 2 МП. Высокое разрешение камер позволяет качественно фотографировать документы и общаться по Skype.

Для подключения к интернету в планшет встроен 4G LTE-модуль. Устройство обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, FM-радио, а также спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС и Beidou.

Длительная работа планшета обеспечивается встроенной батареей объемом 10000 мАч.

В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Планшет уже поступил в продажу, средняя цена в рознице составляет порядка 15 тыс. руб. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором Digma на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам Digma.