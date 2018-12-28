Тестирование подтвердило совместимость Postgres Pro 11 с РЕД ОС 7.1 МУРОМ

«Ред Софт» и «Постгрес Профессиональный» в целях развития технологического сотрудничества объявили о продолжении тестирования своих продуктов на совместимость. Результаты испытаний подтвердили корректную работу новой версии системы управления базами данных Postgres Pro 11 на отечественной операционной системе РЕД ОС 7.1 МУРОМ. По итогам был подписан двусторонний сертификат совместимости.

Postgres Pro - российская СУБД, разработанная на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. Входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№104). Сертифицирована ФСТЭК России (№3637). СУБД Postgres Pro соответствует требованиям руководящих документов РД СВТ по 5 классу, РД НДВ по 4 уровню и Технических Условий (ТУ). СУБД Postgres Pro может применяться для защиты информации, не составляющей государственную тайну, и персональных данных в информационных и автоматизированных системах управления.

РЕД ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

«Ред Софт» И «Постгрес Профессиональный» дружат в нескольких плоскостях. Помимо двустороннего технологического сотрудничества, мы работаем плечом к плечу в Комитете по интеграции российского ПО при АРПП «Отечественный софт», совместно участвуем в мероприятиях под эгидой данной структуры. Тестирование на совместимость наших продуктов - естественный процесс. Мы высоко ценим наше взаимодействие", - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«В марте этого года мы заключили с компанией «Ред Софт» соглашение о технологическом сотрудничестве. И уже увидели значительные результаты как в обеспечении совместимости наших продуктов, так и в совместной деятельности по продвижению интересов российского ПО. Уверенно можно заявить, что мы будем только наращивать и развивать активность по этим направлениям», - отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional.