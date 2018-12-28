«Росэлектроника» увеличила выпуск гражданской продукции в 1,5 раза

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех по итогам 2018 г. увеличил выручку от поставок продукции гражданского назначения до 21,5 млрд руб., что в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2017 г.. Основной рост произошел за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как цифровизация электроэнергетики, создание интеллектуальных транспортных систем в регионах России и за рубежом, оборудование инспекционно-досмотровых комплексов.

Кроме того, в 2018 г. предприятиями холдинга завершились разработки целого ряда гражданской продукции, обладающей значительным потенциалом не только на российском, но и на международном рынках.

Создана первая в России навигационная станция для высокоточных хирургических операций. Начались поставки в медицинские учреждения нейротренажера ReviVR с технологией виртуальной реальности для реабилитации пациентов после инсульта и травм спинного мозга.

Завершен целый ряд разработок в области мониторинга воздушного пространства и защиты от несанкционированного использования беспилотников. Первый в России полностью автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Солярис-Н» обеспечивает защиту от коптеров на площади до 80 квадратных километров без участия оператора.

Также разработан не имеющий аналогов пассивный комплекс мониторинга и противодействия дронам, который может применяться в том числе на территории объектов, где невозможно применение средств РЭБ – в аэропортах, жилом массиве, АЭС. В него входят пассивный когерентный локатор (ПКЛ), модуль радиомониторинга «Черемуха» и система радиоэлектронного подавления «СЕРП».

Стартовало производство персональных компьютеров специального назначения для работы с закрытой информацией. Разработан первый отечественный чип для Интернета вещей. Создан компактный мобильный суперкомпьютер с жидкостной системой охлаждения, пиковой производительностью 2,2 Пфлопс и объемом хранения данных до 2,2 Пбайт.

Установлена и успешно эксплуатируется в пассажирских автобусах Санкт-Петербурга система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц по биометрическим параметрам человека - квази-3D образу лица и радужной оболочке глаза.

«По прогнозным данным, совокупная выручка холдинговой компании за 2018 г. увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом и достигла 172 млрд руб. Доля гражданской продукции в структуре совокупной выручки холдинга за этот год выросла на треть, что соответствует стратегии развития холдинга», - отметили в «Росэлектронике».