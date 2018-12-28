«Первый Бит» сократил время на подготовку отчетности в «Торес»

Международный интегратор ИТ-решений «Первый Бит» внедрил на мясоперерабатывающем предприятии «Торес» систему «Бит.Финанс.Холдинг». Это позволило автоматизировать в компании формирование управленческой отчетности.

«Торес» располагает собственной торговой сетью. В холдинг также входят компании, которые занимаются оптовой торговлей продуктами питания, управлением недвижимостью и рекламной деятельностью. Прежде в «Торес» не было единой информационной базы по работе с отчетами. Сотрудники предприятия работали в разных учетных системах, чтобы сформировать управленческую отчетность. Им приходилось вручную сводить данные полученные из разрозненных программ.

Например, на составление в Excel отчета об исполнении бюджета доходов и расходов требовался один день. Если он был сформирован с ошибками, сотрудникам управляющей компании приходилось их исправлять в течение недели. Аналогичная ситуация была и с бюджетным планированием: срок составления плана бюджета, как и его корректировка, варьировался от трех дней до одной недели.

Предприятию требовалась система, которая позволила бы автоматизировать составление управленческой отчетности. Руководство «Торес» обратилось в компанию «Первый Бит». Специалисты международного системного интегратора, изучив сложившуюся ситуацию с формированием отчетов в компании, предложили предприятию наиболее подходящий программный продукт - «Бит.Финанс.Холдинг», собственная разработка «Первого Бита».

«Перед нами стояла задача интегрировать разные базы данных в системе «Бит.Финанс.Холдинг». При этом внедрить программу нужно было без остановки бизнес-процессов в «Торес». Теперь сотрудники «Торес» формируют управленческую отчетность всего за пару минут», – отметила куратор проектов компании «Первый Бит» Лидия Тишина.

«Мы получили гибкий инструмент для формирования различных версий и сценариев бюджета, сократили время на подготовку управленческой отчетности и получили возможность расшифровывать каждую цифру до первичных документов», – сказала финансовый директор компании «Торес» Елена Сотникова.