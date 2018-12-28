Paylate купил сервис рассрочки AmmoPay

Сервис оплаты товаров и услуг в рассрочку Paylate договорился с ID Finance о покупке быстрорастущего сервиса реализации товаров в рассрочку AmmoPay. Теперь AmmoPay будет развиваться на базе единой платформы с сервисом онлайн-оплаты товаров и услуг в рассрочку Paylate. Условия сделки стороны не раскрывают, процесс объединения команд начался в ноябре 2018 г.

Исторически фокус Paylate был сосредоточен на предоставлении рассрочки в сфере электронной коммерции. Для активного развития в наиболее консервативной отрасли кредитования – целевых кредитов в классическом офлайн-ритейле, компания привлекает AmmoPay, предлагая ритейл-партнерам возможность омниканальных продаж. Почти все партнеры AmmoPay включая такие сети как Quiksilver, Profmax, «Спартак», «5 Карманов», «Терволина» и пр. уже перешли на новую единую технологическую платформу.

Количество клиентов Paylate превысит 1 млн пользователей к 2020 г. При этом совокупный портфель профинансированных рассрочек составит более 10 млрд руб. Достижение этих показателей планируется за счет объединения клиентской базы, а также ряда инновационных и брокерских технологий, которые объединённая компания представит рынку. 65% ритейлеров-партнеров сервиса AmmoPay развивают продажи через собственные сайты, являясь потенциальными клиентами Paylate. Остальные партнеры AmmoPay планируют начать онлайн-продажи в ближайшее время.

«Paylate исторически начал развитие с сотрудничества с крупнейшими онлайн ритейлерами, завоевав хорошие позиции в сфере e-com. Сейчас пришло время представить наши продукты для офлайна. Созданная компанией AmmoPay инфраструктура и наработанный опыт станут для Paylate отличной базой для лидерства в сегменте небанковского POS кредитования в 2019 г.», – сказал исполнительный директор Paylate Павел Иванов.

«ID Finance смещает свой фокус с российского на латиноамериканский рынок, поэтому мы решили продать AmmoPay. Мы уверены, что благодаря опыту Paylate и синергетическому эффекту от слияния компаний, проект AmmoPay сможет получить наибольшее развитие», – отметил генеральный директор ID Finance Борис Батин.