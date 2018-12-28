Альфа-Банк запустил сбор биометрических данных клиентов во всех регионах присутствия

Альфа-Банк начал сбор биометрических данных клиентов для регистрации в Единой биометрической системе в 99 отделениях по всей России. Услуга предоставляется бесплатно, процедура занимает несколько минут.

Единая биометрическая система — ключевой элемент механизма удаленной идентификации, который позволит российским гражданам получать финансовые услуги без личного обращения в банк. Клиент, единожды сдавший свои биометрические данные, может получить услугу удобного ему банка в любое время и из любой точки мира, вне зависимости от графика работы отделений.

Регистрация в Единой биометрической системе является добровольной. Для ее прохождения гражданину России необходимо открыть счет и зарегистрироваться на портале Госуслуг (сотрудник Альфа-Банка поможет, если это не было сделано ранее). Также понадобятся паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Процедура фиксации биометрических данных крайне проста. Клиенту будет предложено произнести короткий текст перед камерой и микрофоном, и в Единую биометрическую систему будут загружены его фото и образец голоса. Впоследствии для получения удаленных банковских услуг пользователю понадобятся только доступ в Интернет, а также смартфон, планшет или компьютер с веб-камерой.