«Яндекс.Путешествия» проанализировали поездки россиян в 2018 году

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Путешествия» изучил, как в 2018 году путешествовали жители России. За год люди искали на сервисе авиабилеты по сотням тысяч направлений, билеты на поезда по 400 тысячам маршрутов и свободные номера почти в миллионе отелей.

В 2018 году пользователи стали больше интересоваться перелетами в Венгрию и Грузию. Турция, наоборот, стала менее популярна, хотя и сохранила второе место в рейтинге после Узбекистана: ее доля в общем количестве запросов об авиабилетах снизилась за год на 24%.

Среди городов, куда люди чаще всего хотели слетать, вместе с Москвой и Санкт-Петербургом оказались Сочи и Симферополь. Поезда из Москвы в Санкт-Петербург ожидаемо стали самыми популярными среди железнодорожных маршрутов.

Судя по отелям, которыми интересовались пользователи, самым популярным регионом для путешествий в 2018 году был Краснодарский край — люди искали там гостиницы чаще, чем в Москве или турецкой провинции Анталье. В рейтинге городов Москва оказалась на первом месте, опередив Петербург, Казань, южные города России и турецкие курорты.

Дешевле всего в 2018 году можно было слетать из Москвы в Калугу — за 499 рублей. Самый дорогой билет стоил 65 тысяч рублей, на рейс Москва — Владивосток. Любителям путешествий на поездах дороже всего обошелся бы билет в бизнес-класс «Сапсана» — около 36 тысяч рублей.

Подробнее об итогах исследования на странице проекта.