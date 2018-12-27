Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка

250 млн руб. пенсионных взносов внесли на свои индивидуальные пенсионные планы клиенты НПФ Сбербанка при помощи сервиса автоплатежа на официальном сайте Фонда в 2018 г. Таким образом, более 10 тыс. человек регулярно делают взносы при помощи автоматических перечислений средств со своего банковского счета на пенсионный счет.

Услуга «Автоплатеж» появилась в личном кабинете на сайте НПФ Сбербанка в 2013 г. С ее помощью можно производить регулярные пенсионные взносы картой любого банка. Кроме того, клиенты, подключившие услугу, заблаговременно получают сообщения о дате предстоящего автоплатежа, напоминание о необходимости проверить баланс банковского счета и информацию о списании средств. Подключить услугу можно в личном кабинете на официальном сайте НПФ Сбербанка.

«Постоянное совершенствование сфере онлайн-технологий – одна из стратегических задач НПФ Сбербанка. Мы не только предлагаем клиентам пенсионные продукты, но и тщательно продумываем целый комплекс сопутствующих дистанционных услуг. И автоплатеж является одной из самых востребованных», – отметил операционный директор НПФ Сбербанка Виктор Поляков.