Обязательное предложение «Мегафон Финанс» о приобретении обыкновенных акций «Мегафон»

«Мегафон» сообщил о том, что 27 декабря 2018 г., после предварительного уведомления Банка России, в Общество поступило обязательное предложение «Мегафон Финанс» («Мегафон Финанс») о приобретении эмиссионных ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций) «Мегафона» в количестве 131 212 843 штук.

Цена приобретения акций составляет 659 руб. 26 коп. за одну обыкновенную акцию и подлежит уплате денежными средствами.

Срок принятия обязательного предложения составляет 70 дней с момента получения обязательного предложения Обществом (то есть с 28 декабря 2018 г. по 07 марта 2019 г. включительно).

Адрес страницы в интернете, на которой «Мегафон Финанс» опубликован текст обязательного предложения.

Информация для акционеров о порядке принятия обязательного предложения, текст обязательного предложения и иная требуемая информация будут размещены на сайте Общества в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) («Закон об акционерных обществах»).

В соответствии с положениями Закона об акционерных обществах обязательное предложение направляется акционерам – владельцам обыкновенных акций Общества. Владельцы глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества («ГДР»), могут принять участие в обязательном предложении после погашения принадлежащих им ГДР, получения соответствующего количества обыкновенных акций и направления заявления о продаже ценных бумаг (обыкновенных акций) на основании обязательного предложения.

В соответствии с Законом об акционерных обществах принятие обязательного предложения является правом, а не обязанностью акционера. Акционерам необходимо самостоятельно принять решение в отношении того, продавать ли принадлежащие им акции на основании обязательного предложения и, если да, сколько акций продавать. До принятия решения о продаже акций на основании обязательного предложения акционерам «Мегафона» следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями обязательного предложения, а также с содержанием статей 84.2 и 84.3 Закона об акционерных обществах и иной информацией в отношении обязательного предложения, которая будет размещена на сайте «Мегафона». Акционерам «Мегафона» рекомендуется проконсультироваться со своими финансовыми, налоговыми и юридическими консультантами.