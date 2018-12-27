«МегаФон» и правительство Тюменской области договорились о совместном развитии цифровой экономики

Оператор связи «МегаФон» и правительство Тюменской области подписали соглашение о взаимодействии по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в различных сферах экономики региона. В ближайшие пять лет в Тюменской области запустят новые телеком-разработки и ускорят развитие услуг связи.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и директор «МегаФона» на Урале Валерий Величко договорились о сотрудничестве по инновационным проектам и цифровым технологиям, в том числе, по запуску отдельных элементов «умного города». Чтобы совершенствовать телеком-инфраструктуру, руководство региона и эксперты связи будут привлекать научный потенциал тюменских вузов.

Одно из предложенных решений «МегаФона» – проект по цифровизации медицины, направленный на повышение качества и доступности врачебной помощи, увеличение продолжительности жизни тюменцев. Также, в рамках развития «умных городов», особый интерес представляет сфера транспорта – использование геоаналитических данных для планирования городской инфраструктуры, внедрение «интеллектуальных» остановочных комплексов, «умного» транспорта.

«Один из наших приоритетов на сегодня – создание условий для развития цифровой экономики, для чего необходимо обеспечить доступность и повсеместное использование цифровых технологий органами власти, коммерческим сектором и гражданами. Мы видим значительный потенциал для сотрудничества с операторами связи для обеспечения достижений целей национального проекта «Цифровая экономика РФ». Качественная и доступная связь – это необходимая база для цифрового развития региона, успешной реализации высокотехнологичных и инновационных проектов, в том числе таких как «Умный город». Уверен, что опыт и инновационные наработки компании «МегаФон» будут нами востребованы для решения прикладных задач применения технологий «Умного города» в Тюменской области», – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В период с 2015 г. по 2017 г. мы инвестировали 895 млн руб. в развитие сети в регионе. Сегодня связь «МегаФона» доступна более 97% жителей Тюменской области. Созданная телеком-инфраструктура — основа для дальнейшего внедрения элементов цифровой экономики. Теперь наша задача — перейти к комплексным smart-решениям в различных отраслях, «умным» городам и регионам. И я думаю, она вполне достижима», – отметил директор Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий Величко.

Стороны также договорились о сотрудничестве по дальнейшему развитию телеком-инфраструктуры в малых населенных пунктах и на труднодоступных территориях. Для этого будет создана рабочая группа с привлечением консультантов, профильных экспертов.