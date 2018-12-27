MAPS.ME запустил UGC-платформу для создания путеводителей

Картографический сервис MAPS.ME, принадлежащий Mail.Ru Group, запустил собственную платформу, позволяющую пользователям создавать маршруты и делиться ими с другими путешественниками.

Пользователи MAPS.ME получили возможность создавать путеводители на основе своих меток на картах. Готовый маршрут можно загрузить в каталог, сделав его доступным для всех, а можно поделиться ссылкой только с друзьями.

Благодаря простому интерфейсу сформировать маршрут можно всего в несколько кликов. Достаточно в разделе «Метки и путеводители» создать список меток и отметить понравившиеся места на карте MAPS.ME (они автоматически добавятся в список). После этого в настройках можно добавить краткое описание маршрута и теги, а также установить уровень приватности.

С помощью новой функции можно как сделать простую подборку меток, так и создать настоящий путевой дневник, не уступающий профессиональным путеводителям.

«Мы строим экосистему для туристов, давая возможность в одном приложении в пару кликов решать большинство задач, связанных с путешествиями. Запуск UGC-платформы – еще один шаг в этом направлении: теперь пользователи могут не только гулять по готовым маршрутам, но и создавать собственные путеводители и делиться своим опытом с другими участниками сообщества», – отметил руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский.