Компания «АйДи – Технологии управления» активно расширяется и идет в регионы

За 2018 г. компания «АйДи – Технологии управления» увеличила численность сотрудников более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом – до 200 человек. Кроме того, системный интегратор открыл новый проектный офис в Иркутске. Активное расширение связано с рядом крупных проектов, которые получила компания. В планах увеличение штата до 230 сотрудников.

Пополнение произошло по нескольким направлениям деятельности. Так, более чем в 2 раза – до 100 человек – увеличилось подразделение, занимающееся системами электронного документооборота. Среди российских системных интеграторов у «АйДи – Технологии управления» теперь одна из самых больших Практик СЭД. Она имеет стратегически важное значение для компании, так как востребована у крупных территориально распределенных предприятий в топливно-энергетической отрасли, машиностроении, телекоммуникациях и государственном секторе - основных заказчиков «АйДи – Технологии управления».

Еще более чем в 2 раза увеличилась Практика 1С, где компания успешно реализовала проект автоматизации процессов управления активами на основе 1С:ERP Управление предприятием 2, а также развивает компетенции в 1С: Управление холдингом и 1С: ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования.

Кроме того, компания «АйДи – Технологии управления» открыла проектный офис в Иркутске в составе 6 сотрудников. Это не первое региональное подразделение интегратора. У компании широкая география деятельности: 14 сотрудников работает в Санкт-Петербурге, 4 - в Красноярске, 4 - в Краснодаре, 3 – в Астрахани.

По итогам 2017 г. компания «АйДи – Технологии управления» выросла на 136%, получив выручку более 1,3 млрд руб. В рейтинге CNews она вошла в топ-5 самых быстрорастущих российских ИТ-бизнесов и заняла 76 строчку в списке крупнейших отечественных ИТ-компаний.