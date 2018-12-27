«1С» представила новую версию «1С:Кассы»

«1С» выпустила новую версию облачного решения «1С:Касса» для малого и микро-бизнеса (розница, услуги, общепит). Она поможет предпринимателям безболезненно перейти на НДС 20%, упростить работу с интернет-заказами, усилить контроль за доставкой заказов и взаиморасчетами с покупателями.

«1С:Касса» – облачное решение, которое используется совместно с онлайн-кассами для организации работы в торговых точках в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». «1С:Касса» позволяет предпринимателям централизованно управлять через Интернет работой нескольких торговых точек, контролировать продажи и работу продавцов, поддерживать порядок в складских запасах, вести товарный учет, работать с заказами клиентов, получать отчеты для анализа эффективности бизнеса.

В новой версии «1С:Кассы» поддерживается ставка НДС 20%. С 01.01.2019 программа автоматически изменит ставку НДС для товаров и услуг с 18% на 20%. При необходимости скорректировать цены и ставку НДС можно вручную.

Упрощена работа с заказами, получаемыми через интернет-магазины. Теперь «1С:Касса» интегрирована с CMS «1С-Битрикс» и сервисом 1С-UMI. Информация о заказах автоматически выгружается в «1С:Кассу», при выполнении оплаты онлайн-касса, подключенная к приложению, автоматически формирует чек и через оператора фискальных данных отправляет его на электронную почту покупателя.

Расширены возможности учета и контроля взаиморасчетов с покупателями. В момент пробития чека теперь можно просмотреть историю взаиморасчетов по заказу и выполнить текущий этап оплаты – предоплата, частичная оплата с передачей товара, последующая полная оплата (оплата кредита).

«1С:Касса» теперь позволяет оперативно контролировать курьерскую доставку заказов. Факт доставки товара курьером фиксируется в ККТ в момент пробития чека. Информация о статусе заказа автоматически передается с ККТ в «1С:Кассу», а затем в CMS сайта.

Расширены возможности рабочего места кассира (РМК), которое может применяться теми, у кого на торговой точке есть компьютер и кому для оформления розничных продаж нужна кассовая программа. Теперь в РМК можно оформлять кассовые операции покупки товара у клиента и возврата покупки. Это актуально для таких бизнесов, как ломбарды, комиссионные магазины, пункты приема металлолома и т. п. Ранее такие возможности в «1С:Кассе» поддерживались только для автономных ККТ.