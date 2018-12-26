«Световые Технологии ЭСКО» и «ЭР-Телеком Холдинг» запустили проект «Умный свет» в Ивановской области

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял участие в запуске «Умного света». Проект реализован в сотрудничестве ООО «Световые Технологии ЭСКО» с национальным оператором информационно-коммуникационных услуг АО «ЭР-Телеком Холдинг» и правительством Ивановской области.

В начале сентября 2018 г. было подписано соглашение между правительством Ивановской области и «Ассоциацией производителей светодиодов и систем на их основе». Администрация города выбрала исполнителя проекта по замене оборудования в ходе обязательной конкурсной процедуры в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование проекта реализуется в рамках энергосервисного контракта и не требует бюджетных инвестиций, это первый в России пример государственно-частного партнерства с таким эффектом.

В рамках реализации «Световые Технологии ЭСКО» заменила в городе все старые ламповые уличные светильники на главных улицах, внутри кварталов, а также в частном секторе, на новые эффективные светодиодные (всего 15 534 светильника).

Важной особенностью проекта является его интеграция в систему «умный город». Треть нового оборудования представляет собой «умные» светильники, управление которыми осуществляется дистанционно. Решение реализовано АО «ЭР-Телеком Холдинг» на основе беспроводной IoT-сети на базе технологии LoRaWAN.

Инновационная технология позволяет регулировать освещение как групп светильников, так и каждого в отдельности, снижая и повышая мощность (диммирование, в т.ч. включение и выключение) в зависимости от назначения освещаемой территории, времени дня, года, погодных условий, степени загрязнения плафонов и пр. «В тех районах, где установлено именно «умное» оборудование, наша технология позволяет организовать световое зонирование, например, в ночное время сделать освещение более комфортным во дворах жилых домов, а в то же время пешеходные переходы осветить ярко, во избежание дорожных аварий», - сказал вице-президент по инновациям B2B и IoT АО «ЭР-Телеком Холдинг» Виктор Ратников.

Кроме того, благодаря технологии Интернета вещей, обслуживающие организации получат возможность в режиме онлайн отслеживать параметры технического состояния оборудования, удаленно контролировать исправность, осуществлять предиктивное обслуживание, что даст возможность минимизировать число аварийного отключения светильников и снизит время и ресурсы на поиск неисправного.

В результате запуска модернизированной системы освещения в Иваново предполагается экономия энергопотребления на уличное освещение до 69% от текущего показателя, это не менее 10,5 млн кВт*ч в год, а в денежном выражении за весь срок контракта превысит 486 млн руб. Снижение эксплуатационных расходов планируется до 50%.