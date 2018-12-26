Стадионы Калининграда и Ростова-на-Дону оснастили решениями Cisco

Cisco объявила о том, что на футбольных стадионах «Ростов Арена» и «Стадион Калининград» завершено внедрение инновационных решений Cisco, которые обеспечивают работу локально-вычислительных сетей, сетей Wi-Fi высокой плотности и систем безопасности.

В соответствии с самыми высокими требованиями, которые предъявляются к стадионам для проведения крупнейших международных соревнований, было необходимо развернуть публичную сеть Wi-Fi и другую ИТ-инфраструктуру, способную работать в условиях высокой нагрузки.

Беспроводная сеть высокой плотности – сложное решение, реализуемое с учетом множества нюансов: начиная от выбора мест размещения точек доступа, радиообследования объекта и заканчивая изменением радиообстановки «в прямом эфире» во время матча и строгих требований к надежности. Во время футбольных матчей летом 2018 года вся инфраструктура работала безотказно, реализуя до 20 тысяч подключений одновременно со скоростью от 5 до 10 Мб/с. Отметим, что комплекс установленных решений объединил новейшие сетевые решения корпоративного (Cisco Catalyst) и промышленного (Cisco Industrial Ethernet) классов, продукты для ЦОД (Cisco Nexus, Cisco UCS) и средства информационной безопасности (Cisco FirePower).

«Летом 2018 года до 80 тысяч болельщиков футбольных матчей, проходивших на территории спорткомплексов «Стадион Калининград» и «Ростов Арена», могли воспользоваться бесплатными высокоскоростными сетями Wi-Fi на основе решений Cisco, – сказал Алексей Бутов, директор ИТ департамента «Крокус Групп». – Теперь на обширной территории двух стадионов зрителям предоставляется безопасный и высокоскоростной доступ в интернет, а, следовательно, возможность общаться и делиться своими впечатлениями от матчей».

«ИТ-инфраструктура – это фактически «нервная система» стадиона, - рассказывает Булат Бакаев, руководитель группы, занимавшейся данным проектом в Cisco. – Сегодня все важные системы жизнеобеспечения стадиона подключаются к информационно-коммуникационной сети. Следовательно, ее надежность – первостепенна. Решения Cisco позволили создать прочный фундамент для отлаженного взаимодействия всех элементов сети и помогли не допустить возникновения внештатных ситуаций в ходе важнейших матчей на стадионах в Калининграде и Ростове-на-Дону».

Компания Сisco имеет богатый опыт разработки решений, созданных непосредственно для спортивной индустрии и имеет в России выделенное направление, которое сфокусировано на продвижении ИТ- и мультимедийных решений для спорта. На сегодняшний день более 300 стадионов в мире построены с использованием решений Cisco, а число стадионов, оснащенных Wi-Fi высокой плотности, приближается к 200.